Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται στην Πόπη Παπανδρέου και μιλά για πρόωρες εκλογές – Σκληρή κόντρα με ΠΑΣΟΚ

Η χθεσινοβραδινή επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη (μίλησε στο Action24) στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα προσωπικά στην επικεφαλής του ελληνικού γραφείου, Πόπη Παπανδρέου, πυροδοτεί νέο κύκλο σκληρής πολιτικής με επίκεντρο τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η κυβέρνηση.

Εάν ο κ. Γεωργιάδης εκφράζει την ουσία και τις πραγματικές στοχεύσεις της κυβερνητικής στρατηγικής τότε το Μαξίμου είναι αποφασισμένο να συγκρουστεί μετωπικά με την Εισαγγελία και να της καταλογίσει πολιτικές σκοπιμότητες για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ από νωρίς το πρωί της Πέμπτης και λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, επέκρινε δριμύτατα τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι “παίζει παιχνίδια” για να ανανεωθεί η θητεία της. Παρέλειψε σκόπιμα να πει οτι η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβρη του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα οτι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά προϊόν “δόλιου” σχεδίου» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Και πρόσθεσε: «Όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία. Επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία. Η παρακμή και ο καθεστωτισμός των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες».

Απαντώντας στον κ. Τσουκαλά ο κ. Γεωργιάδης έγραψε στο X μεταξύ άλλων και τα εξής:

“Είναι θεσμική ντροπή για τη Χώρα μας το γεγονός ότι ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν γνωρίζει ότι η θητεία της κας Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιχείρησε, κατά παράβαση του ελληνικού Συντάγματος -στο οποίο έχει ορκιστεί υπακοή και το ΠΑΣΟΚ- να σφετεριστεί την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και να ανανεώσει μονομερώς τη θητεία της κας Παπανδρέου. Η απόφαση είναι άκυρη. Μόνο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μπορεί να ανανεώσει ή όχι τη θητεία της και κανείς άλλος. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη συγκληθεί. Λογικά θα συγκληθεί κάποια στιγμή τον Μάιο. Δεν ξέρω αν θα το ανανεώσει ή όχι, γιατί δεν είναι δική μου δουλειά. Ωστόσο, προσπαθώ να καταλάβω το κίνητρο που οδήγησε έναν εισαγγελέα να προκαλέσει πολιτική κρίση στη Χώρα με αλλεπάλληλες διαρροές και στέλνοντας γελοίες δικογραφίες εναντίον συναδέλφων βουλευτών, και η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος της συνεδρίασης του Συμβουλίου με την αποστολή στη Βουλή αυτού του γελοίου φακέλου με προβληματίζει”.

Το @pasok εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τις χθεσινές μου δηλώσεις για την ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου:



«*Ανοίκεια επίθεση του Αδ. Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη*- *Δεν εμπιστεύονται και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη λογοδοσία*



*Δήλωση Κώστα Τσουκαλά,… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Αποδόμηση των δικογραφιών και παράθυρο πρόωρων εκλογών

Η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη είχε ένα σαφές πολιτικό βάθος, έναν συγκεκριμένο αποδέκτη και ένα διπλό μήνυμα. Από τη μία πλευρά, ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να αποδομήσει το πολιτικό και θεσμικό βάρος της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή, έχοντας ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού του τις επόμενες δικογραφίες που αναμένεται να έρθουν και οι οποίες αν έχουν παρόμοιο περιεχόμενο θα βοηθήσουν το αφήγημά του περί ύποπτης υπόθεσης.

Από την άλλη, άφησε για πρώτη φορά ανοιχτή μια συζήτηση που έως τώρα το κυβερνητικό στρατόπεδο απέφευγε να ανοίξει τόσο καθαρά. Το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα από την άνοιξη του 2027.

Η συνέντευξή του δείχνει ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο δικαστική ή κοινοβουλευτική είναι βαθιά πολιτική και μπορεί να επηρεάσει τον συνολικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.

Η ευθεία επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό να αλλάξει το κάδρο. Ο κ. Γεωργιάδης δεν περιορίστηκε να πει ότι οι συγκεκριμένες δικογραφίες είναι αδύναμες ή στερούνται σοβαρής ποινικής σημασίας. Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για πολιτικά παιχνίδια, για «δικογραφίες σε δόσεις» και για μια διαδικασία που, κατά τον ίδιο, δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που οφείλει να έχει ένας θεσμός ο οποίος αγγίζει τον πυρήνα της πολιτικής ζωής. Ακόμη πιο αιχμηρό ήταν το σημείο στο οποίο απέδωσε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα σκοπιμότητα συνδεδεμένη με την ανανέωση της θητείας της, προβλέποντας μάλιστα ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις θα καταλήξουν τελικά στο αρχείο από την ίδια την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο πυρήνας της κυβερνητικής γραμμής άμυνας να περάσει στην κοινή γνώμη η ιδέα ότι η υπόθεση φουσκώνει πολιτικά περισσότερο απ’ όσο στέκει νομικά.

Μάχη εντυπώσεων

Γιατί τώρα αυτή η επιλογή; Διότι το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει ότι στις υποθέσεις με ευρωπαϊκό, δικαστικό και κοινοβουλευτικό αποτύπωμα, η ουσία δεν κρίνεται μόνο στις δικαστικές αίθουσες αλλά και στο πεδίο των εντυπώσεων. Αν η κυβέρνηση αφήσει να παγιωθεί η αίσθηση ότι οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή συνιστούν από μόνες τους ισχυρή ένδειξη ενοχής ή βαριάς πολιτικής σκιάς, τότε θα βρεθεί να αμύνεται διαρκώς.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον γνωστό επιθετικό του τρόπο, αναλαμβάνει να τραβήξει το σχοινί ακριβώς για να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση, όχι μόνο στο περιεχόμενο των φακέλων, αλλά στο γιατί αυτοί εστάλησαν με δόσεις και αν πίσω από την κίνηση αυτή υπάρχει θεσμική ουδετερότητα ή πολιτική φόρτιση. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να μετατρέψει μια άβολη υπόθεση για την κυβέρνηση σε αντιπαράθεση περί κινήτρων, χειρισμών και θεσμικών ορίων.

Το δεύτερο σκέλος της παρέμβασής του είναι ίσως ακόμη πιο ενδιαφέρον. Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε πως γνωρίζει ότι βασική πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 2027, έσπευσε όμως να προσθέσει ότι «από τη ΔΕΘ και μετά η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο» και ότι, από εκεί και πέρα, όποτε κι αν στηθούν κάλπες, δεν θα θεωρούνται ουσιαστικά πρόωρες. Αυτή η φράση μόνο τυχαία δεν είναι. Συνιστά πολιτική προετοιμασία εδάφους.

Δεν ανακοινώνει εκλογές, αλλά νομιμοποιεί εκ των προτέρων μια πιθανή αλλαγή σχεδίου. Και κυρίως στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Στην αντιπολίτευση, που επιχειρεί να φορτώσει πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, που αναζητεί σήμα συνοχής και αντεπίθεσης, αλλά και στην κοινή γνώμη, που πρέπει να εξοικειωθεί με το ενδεχόμενο ο εκλογικός χρόνος να μην είναι τόσο κλειδωμένος όσο παρουσιαζόταν μέχρι πρόσφατα.

Σχέδιο δύο ταχυτήτων

Στην πραγματικότητα, ο κ. Γεωργιάδης δείχνει να περιγράφει ένα σχέδιο δύο ταχυτήτων. Πρώτα, σκληρή αποδόμηση της δικογραφικής πίεσης, ώστε να αποτραπεί η πολιτική φθορά. Έπειτα, διατήρηση ενός ελεγχόμενου σεναρίου εκλογικού αιφνιδιασμού, αν το κλίμα παραμείνει βαρύ ή αν η κυβέρνηση κρίνει ότι χρειάζεται να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων πριν πολλαπλασιαστούν τα μέτωπα. Η αναφορά στη ΔΕΘ δεν είναι τυχαία, διότι παραδοσιακά αποτελεί το ορόσημο από το οποίο αρχίζει να μετρά πολιτικά ο χρόνος προς την επόμενη μεγάλη αναμέτρηση. Από εκεί και μετά, κάθε κίνηση αποκτά εκλογική ανάγνωση.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν μίλησε απλώς για μια δικογραφία ούτε απλώς σχολίασε υποθετικά τον χρόνο των εκλογών. Έστησε μια συνολική πολιτική αφήγηση.

Οι φάκελοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και κατά συνέπεια και αυτοί που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αναμένεται να έρθουν, κατά τη δική του εκτίμηση, δεν έχουν το βάρος που τους αποδίδεται, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κινήθηκε θεσμικά και ουδέτερα αλλά με σκοπιμότητα και η κυβέρνηση δεν αποκλείεται να απαντήσει πολιτικά, κρατώντας ανοιχτό το χαρτί των καλπών μετά τη ΔΕΘ.

Αυτό που επιχειρεί να πει σε φίλους, αντιπάλους και βουλευτές της ΝΔ είναι το εξής απλό: «μη θεωρείτε δεδομένο ούτε το κατηγορητήριο ούτε το χρονοδιάγραμμα». Στην πολιτική όμως όταν ανοίγεις τόσο νωρίς τη συζήτηση περί εκλογών το κάνεις γιατί θέλεις όλοι να ξέρουν ότι το κουμπί υπάρχει πάνω στο τραπέζι.

