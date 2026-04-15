Ο Ανδρουλάκης πρότεινε στον Κακλαμάνη να αναβληθεί η προ ημερησίας λόγω Μυλωνάκη: Θα γίνει κανονικά, είπε ο Μητσοτάκης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, που νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, αλλά και να προτείνει την αναβολή της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή την Πέμπτη λόγω της κατάστασης της υγείας του υφυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νικήτας Κακλαμάνης τον ενημέρωσε ότι η κατάσταση του υφυπουργού χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι, εφόσον η κυβέρνηση επιθυμούσε την αναβολή της αυριανής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης και τον ορισμό νέας ημερομηνίας, ο ίδιος δεν θα έφερε αντίρρηση.

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Βουλής επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζήτησε να μεταφερθούν ευχαριστίες προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για το ενδιαφέρον του, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά.

Έτσι, η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο (16.04.2026) στη Βουλή αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στις 11.00.

Όπως αναμένεται, Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθούν απέναντι σε μια πρωτόγνωρη σύγκρουση που το βασικό της αντικείμενο είναι οι υποκλοπές και το κράτος δικαίου, αλλά αναμένεται να επεκταθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τον Μακάριο Λαζαρίδη, οι διορισμοί του οποίου έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Διαβάστε επίσης:

