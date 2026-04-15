Μακάριος Λαζαρίδης: Βροχή οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις – Οι 3 διορισμοί, σε ΓΓ Νέας Γενιάς, ΓΓ Ισότητας Φύλων και Υπ. Δ. Διοίκησης

Η υπόθεση με τον Μακάριο Λαζαρίδη και τους διορισμούς του στο δημόσιο, χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο μεν, αλλά σε θέσεις που απαιτούν ανάλογους τίτλους σπουδών, φαίνεται να μην έχει τέλος – και πάντως όχι καλό τέλος για την κυβέρνηση και τον ίδιο τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης του κ. Λαζαρίδη, ενώ η γραμμή άμυνας που ακολουθεί συμπυκνώνεται στη θέση ότι ο κ. Λαζαρίδης έχει δώσει πλήρεις εξηγήσεις και μέχρι να αποδειχθεί κάτι αντίθετο, περιβάλλεται με εμπιστοσύνη. Εμμέσως πλην σαφώς η υπόθεση παραπέμπεται για διευκρινίσεις σε πλευρές όπως το υπουργείο Παιδείας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται ο φάκελος του διορισμού του το 2007, ώστε να φανεί τι έγγραφα προσκόμισε και με βάση ποιο μισθολογικό κλιμάκια πληρωνόταν.

Όμως, οι αποκαλύψεις για τους διορισμούς του κ. Λαζαρίδη φουντώνουν, ενώ και η αντιπολίτευση πιέζει ασφυκτικά την κυβέρνηση, ζητώντας την αποπομπή του.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη δήλωσε «δεν ξέρω αν αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους πολίτες και να μιλήσει για αξιοκρατία. Ο κ. Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε ότι οι μόνες περγαμηνές του κ. Λαζαρίδη για τους διορισμούς του ήταν «η κομματική ταυτότητα της ΝΔ και ένα μη αναγνωρισμένο χαρτί από ένα Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, το οποίο μάλιστα είχε κατ’ επανάληψη καταγγελθεί και σφραγιστεί».

Και καλεί τους υπουργούς Πιερρακάκη και Λιβάνιο να ανακαλέσουν τις ρουσφετολογικές προσλήψεις Λαζαρίδη, καθώς αφορούν σε δημόσιο χρήμα και στη δημόσια διοίκηση, όπως και την ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης και το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταλογίσουν και να απαιτήσουν πίσω τους μισθούς που πήρε παράνομα.

Και αναρωτιέται «τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», πριν δώσει ο ίδιος την εξήγησή του, η οποία είναι ότι «ο κ. Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά. Αυτή η κυβέρνηση, όχι απλά καλύπτει, αλλά στηρίζει την απατεωνιά για να καλοπερνάνε οι γαλάζιες ακρίδες και αρουραίοι».

Οι δύο διορισμοί στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Αν και η κύρια συζήτηση μέχρι τώρα για τον Μακάριο Λαζαρίδη γίνεται με επίκεντρο τον διορισμό του το 2007 στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας, όπου αναφέρεται ρητώς ότι προσλαμβάνεται σε θέση ειδικού επιστήμονα, έχουν ενδιαφέρον και οι δύο διορισμοί του στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2013.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ενώ το 2007, ο κ. Λαζαρίδης εμφανιζόταν στο διορισμό του στη ΓΓ Νέας Γενιάς, του υπουργείου Παιδείας, ως “ειδικός επιστήμονας”, σταδιακά… “υποχώρησε” το “επιστημονικό του εκτόπισμα”: Την άνοιξη του 2013 πήγε στην ΓΓ Ισότητας Φύλων ως “ειδικός σύμβουλος (αλλά με αμοιβές ΠΕ) και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, προσλήφθηκε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ως δημοσιογράφος στο γραφείο τύπου, θέση στην οποία δεν απαιτούνταν κανένας τίτλος σπουδών.

Ο πρώτος διορισμός στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης γίνεται στις 24 Απριλίου στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (με γενική γραμματέα την Βάσω Κόλλια) και αφορά σε εξάμηνη σύμβαση με καθεστώς «ειδικού συμβούλου». Το ερώτημα εδώ είναι γιατί προβλέπονται αποδοχές Β’ Βαθμού της ΠΕ (πανεπιστημιακής) κατηγορίας.

Από τη θέση αυτή παραιτείται στις 27 Ιουνίου, δύο μήνες μετά δηλαδή, καθώς έχει στο μεταξύ πάει στο γραφείο του υπουργού, ήτοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε μπει στην κυβέρνηση με τον ανασχηματισμό εκείνων των ημερών, λόγω αποχώρησης της ΔΗΜΑΡ από την συμμαχία με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Έτσι στις 25 Ιουνίου, προσλαμβάνεται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και προσοχή: Εδώ δεν προσλαμβάνεται ως «επιστημονικός» συνεργάτης ή οτιδήποτε σχετικό και αμφιλεγόμενο.

Διορίζεται στο γραφείο τύπου του υπουργείου με βάση το νόμο 1943/1991, άρθρο 67. Τι προβλέπει εκείνος ο νόμος; Ότι αρκεί να είναι κάποιος δημοσιογράφος, χωρίς καμία απαίτηση για τίτλους σπουδών. Έτσι δεν τίθεται καν θέμα να παρουσιάσει κάποιο πτυχίο ή να εργαστεί ως «επιστημονικός σύμβουλος».

Γι’ αυτό και ουδείς ήγειρε κάποια ένσταση για τη συγκεκριμένη πρόσληψη – με την οποία επιβεβαιώνεται απλά ότι ο κ. Λαζαρίδης όχι μόνο δεν ήταν «τεμπέλης», όπως είναι… οι αριστεροί κατά τη γνώμη του, αλλά έπαιζε τους κομματικούς διορισμούς στα δάχτυλα.

Ιδού τι λέει το άρθρο 67 του ν.1943/1991:

«Για τη στελέχωση των γραφείων της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται σε κάθε υπουργείο δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε οι έχοντες διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου».

“Ειδικός Επιστήμονας” μόνο το 2007

Το 2007 πάντως, ο κ. Λαζαρίδης είχε «κατατροπώσει», κατά το κοινώς λεγόμενο όσα προέβλεπε ο νόμος για τον διορισμό του στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Και τώρα προσπαθεί ανεπιτυχώς να αποδείξει ότι έγιναν όλα νόμιμα.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης προσλήφθηκε στο υπουργείο Παιδείας στις 16 Ιανουαρίου του 2007 με την 562/8.2.2007 απόφαση της τότε υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου, σε «οργανική θέση Ειδικού Επιστήμονα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.2 του νόμου 2190/1994 για τις ανάγκες του γραφείου της Γενικής Γραμματέως Νέας Γενιάς του ΥΠΕΠΘ».

Αυτό αναφέρει το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 81 της 1ης Μαρτίου του 2007.

Και πάμε να δούμε τι προβλέπει αυτό το περίφημο άρθρο 33 στην παράγραφο 2:

Στα γραφεία υπουργών ή υφυπουργών, στους οποίους υπάγονται οι καταργούμενες μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής, συνιστώνται θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

α) πέντε (5) θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας–Θράκης, Αιγαίου,

β) επτά (7) θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τουρισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών,

γ) πέντε (5) επιπλέον θέσεις ανά γενική γραμματεία των Υπουργείων των προηγούμενων περιπτώσεων α’ και β’,

δ) τριάντα (30) θέσεις για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που κατανέμονται μεταξύ υπουργείου και γενικών γραμματειών του με απόφαση του Υπουργού.

Και στην παράγραφο 3 εξηγεί τα τυπικά προσόντα της θέσης, στην οποία διορίστηκε ο κ. Λαζαρίδης:

Το προσλαμβανόμενο στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσωπικό πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

Δηλαδή, για τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε ο κ. Λαζαρίδης απαιτούνταν όχι μόνο πτυχίο δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά ΚΑΙ διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.

