Πτυχίοgate: Αστείες δικαιολογίες και… πνεύμα από Μακάριο Λαζαρίδη- «Δεν απαιτούνταν πτυχίο ΑΕΙ το 2007, με προσέλαβαν επειδή ήμουν ωραίος!»

Βαριά εκτεθειμένος τόσο ο ίδιος, όσο και η κυβέρνηση, βγήκε ο Μακάριος Λαζαρίδης με όσα απίστευτα είπε στην συνέντευξή του στο Open.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε πολλά σημεία της συνέντευξης ένιωσε στριμωγμένος και απαντούσε με… πνεύμα, φτάνοντας στο σημείο να πει ότι τον πήραν στη θέση επιστημονικού συνεργάτη επειδή ήταν… ωραίος. Αφού απέφυγε πολλάκις να απαντήσει αν είχε πτυχίο αναγνωρισμένο, κατάφερε να προκαλέσει τον εκνευρισμό των δημοσιογράφων με τις απαντήσεις του, ρίχνοντας ευθύνες στην… αντιπολίτευση, είπε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί και μάλιστα χαρακτήρισε… τεμπέληδες τους αριστερούς, σε μια προσπάθεια να πείσει ότι έχει δουλέψει και έχει βγάλει 14.027 ένσημα.

«Η έδρα του Πανεπιστημίου είχε πολλές έδρες και κτίρια» είπε για το περίφημο… πανεπιστήμιο και άρχισε να δείχνει φωτογραφίες από κτίρια λέγοντας πως άνηκαν στο Southern East Europe τα οποία είπε ότι έχουν γίνει αποθήκες, εταιρείες και διάφορα άλλα.

«Εκείνη την εποχή, οι επικριτές μας δεν θα έβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο. Αποφοίτησαν χιλιάδες φοιτητές που έγιναν στελέχη σε εταιρείες. Εκαναν μεταπτυχιακά. Δεν είχαν οι γονείς μου δεν είχαν την ικανότητα να πάω στο εξωτερικό να σπουδάσω» είπε, αλλά όταν ρωτήθηκε γιατί δε πήγε σε δημόσιο, επικαλέστηκε ότι αποφάσισε να πάει να δουλέψει.

«Διορίστηκα ως μετάκλητός γιατί δεν απαιτούσαν τόσο αυστηρός έλεγχος με τα πτυχία»

Οταν ρωτήθηκε για τη θέση που πήρε απάντησε ως επιστημονικός σύμβουλος: «Θέση στο υπουργικό συμβούλιο δεν προϋποθέτει πτυχίο. Αν ήταν προϋποθεση, το μισό υπουργικό συμβούλιο δεν θα υπήρχε» είπε, συνεχίζοντας να αποφεύγει να απαντήσει στο αν έπρεπε να διοριστεί στη θέση.

Άρχισε να μιλάει για «δολοφονία χαρακτήρα» και όταν επέμειναν οι δημοσιογράφοι, απάντησε «θα απαντήσω όπως θέλω εγώ».

Ο Λαζαρίδης συνέχισε να απαντά αόριστα προκαλώντας την αντίδραση της Ν. Καραμήτρου, για να απαντήσει τελικά: «Τότε μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτό το πτυχίο. Το 2007 μπορούσες με αυτή τη βεβαίωση. Οι μετακλητοί διορίζονται με πολιτική επιλογή, δεν περνούν από ΑΣΕΠ και δεν απαιτούνταν τόσο αυστηρός έλεγχος».

«Υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα χωρίς ακαδημαϊκα προσόντα διορίζοντας ως μετακλητοί και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με ανάλογους τίτλους» είπε επίσης, δημιουργώντας νέες απορίες, χαρακτηρίζοντας νόμιμη τη διαδικασία.

Οταν ρωτήθηκε για το αν μπορεί να αποδείξει ότι ήταν νόμιμη η διαδικασία, απέφυγε να απαντήσει ξανά. «Αν τότε η διοίκηση έκρινε ότι δε πληρούσα τις προϋποθέσεις, θα με είχε διορίσει; Οχι. Κατέθεσα ότι μου ζητήθηκε η διεύθυνση διοικητικού οικονομικού» είπε και όταν ρωτήθηκε αν πήρε την απόφαση υπουργός με αυτο το σκεπτικό, απέφυγε ξανά να απαντήσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τον πήραν στη θέση λόγω… προσωπικότητας και όχι λόγω δυνατοτήτων και πτυχίων.

Οταν διαβάστηκε δήλωσή του στα σόσιαλ ότι είπε πως φοίτησε από δημόσιο πανεπιστήμιο, απάντησε ότι αντί το «μ» είχε «ν»…

Δεν παραιτούμαι, δεν είμαι τεμπέλης όπως οι αριστεροί

Οταν τον ρώτησαν γιατί επέλεξαν τον ίδιο και όχι κάποιον άλλο, η απάντησή τους ήταν «γιατί ήμουν ωραίος» προκαλώντας νέον εκνευρισμό, ενώ όταν ρωτήθηκε για την καθαρίστρια ότι μπήκε φυλακή επειδή είπε πλαστογραφήσει το απολυτήριο του δημοτικού, σχολίασε «τι να κάνω εγώ;»

«Είμαι νόμιμος» επέμεινε, ενώ όταν ρωτήθηκε μετά τη συνέντευξη για το αν θα παραιτούνταν μετά τα όσα είπε, απάντησε πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.

Για τα… 15.000 ένσημα και τα όσα του έσουραν στα σόσιαλ, έδειξε από ΕΦΚΑ 14.027 ένσημα σε 33 χρόνια εργασίας. «Δεν είμαι τεμπέλης όπως οι αριστεροί» είπε προκαλώντας νέα οργή.

«Έχω λυμένα τα ψυχολογικά μου προβλήματα. Δεν γεννήθηκα να γίνω βουλευτής. Μπορώ να ζήσω καλά και χωρίς τη θέση μου. Δεν έχω κανένα άγχος. Στο πλαίσιο του νόμου έδρασα».

