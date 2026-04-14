Μακρόν: Επιστρέφει στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου – Στο επίκεντρο η «πυρηνική ομπρέλα»

Με αντικείμενο την ανανέωση για μια πενταετία της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν επιστρέφει στην Αθήνα, στις 24 και 25 Απριλίου.

Η διμερής στρατιωτική συμφωνία επανέρχεται στο προσκήνιο σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διαρκείς «εκρήξεις» κατά των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ καθιστούν όλο και πιο πιεστική την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και αυξημένες συνέργειες για την άμυνά της.

Ήδη η Γαλλία έδειξε διάθεση να παίξει αυτό το παιχνίδι, καθώς ο Μακρόν έστειλε τη ναυαρχίδα του στόλου, το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ, στην ανατολική Μεσόγειο, λίγο μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, σε μια ενδιαφέρουσα – και όχι μόνο συμβολική – προβολή ισχύος από το Παρίσι.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας, ο Μακρόν αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στην διαχρονική αγαστή συνεργασία του Παρισιού με την Αθήνα, συνεργασία που έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, με τις αγορές των μαχητικών Rafale και των φρεγατών FDI.

Η Γαλλία, ωστόσο, μοιάζει να επιδιώκει να επεκτείνει το ρόλο της στον αμυντικό τομέα της Ευρώπης, δηλώνοντας έτοιμη (ειδικά στην περίπτωση που οι ΗΠΑ επιμείνουν στην… αναχωρητική στάση τους) να παράσχει «πυρηνική ομπρέλα» σε όποιες χώρες της γηραιάς ηπείρου επιθυμούν να προχωρήσουν σε τέτοια συμφωνία.

«Έχουν αρχίσει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά µε ορισµένες προτάσεις του προέδρου Μακρόν, µε δεδοµένο ότι η Γαλλία είναι η µόνη χώρα που επί του παρόντος διαθέτει πυρηνική αποτρεπτική δύναµη στην ΕΕ», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN για το θέμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα θα συζητηθεί μεταξύ των δύο ηγετών στην Αθήνα, ενώ ενδιαφέρον να μπουν υπό τη γαλλική… πυρηνική σκέπη έχουν εκφράσει άλλες έξι χώρες της Ευρώπης, χωρίς, πάντως, ακόμα να έχει ξεκαθαριστεί ποια μορφή θα έχει αυτή η συνεργασία – π.χ. οι ΗΠΑ έχουν πυρηνικά όπλα τους σε χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Γερμανία ή η Τουρκία.

Όπως και να έχει, πάντως, φαίνεται ότι σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συγκυρία, Αθήνα και Παρίσι συντονίζουν τον βηματισμό τους, μια εξέλιξη που θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τις εξελίξεις στην Ευρώπη και ευρύτερα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

