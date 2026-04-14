Επιστροφή στα… Πάθη για την κυβέρνηση: Άρσεις ασυλίας, εξαγριωμένη ΚΟ και πολεμικές συνέπειες 

Οι εορταστικές μέρες τελείωσαν και η κυβέρνηση μπαίνει για τα καλά στα δύσκολα, αφού από την μία έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της άρσης των 11 βουλευτών που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα την Πέμπτη αναμένεται να γίνει συζήτηση στην Βουλή για το κράτος δικαίου. Την ίδια στιγμή, αναμένεται να έρθει στην Βουλή και νέα δικογραφία με ονόματα στελεχών της ΝΔ επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα που επικρατεί πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου.

Όλα αυτά ενώ η εύθραυστη εκεχειρία δεν προδιαθέτει για καλές εξελίξεις στην οικονομία, την στιγμή που η ακρίβεια στην ενέργεια έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Για την ώρα αυτό που φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση είναι το σενάριο που κυκλοφόρησε λίγο πριν από την Ανάσταση και το οποίο ήθελε τους 11 βουλευτές της ΝΔ που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή και να συζητούν ακόμα και την παραίτησή τους από την ΚΟ της ΝΔ και την αυτονόμησή τους μέσα στο κοινοβούλιο.

Οι πληροφορίες λένε ότι οι περισσότεροι από τους βουλευτές είναι εξαγριωμένοι, καθώς θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου τους πέταξε βορά στα νύχια των πολιτών, προκειμένου και πάλι να μείνει εκτός κάδρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θεωρούν, δηλαδή, ότι το κόμμα τους, τους «άδειασε» προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η εικόνα της ΝΔ. Όπως έλεγαν, μάλιστα κάποιοι από τους 11, μέσα στις μέρες των εορτών βρέθηκαν αρκετές φορές σε δύσκολη θέση καθώς οι πολίτες τους αντιμετώπιζαν με καχυποψία, την ώρα μάλιστα που οι οικογένειές τους εισέπραξαν τις συνέπειες αυτής της κατάστασης. Με δεδομένο ότι στα μέσα Μαΐου (15-17 ), θα γίνει το συνέδριο της ΝΔ, το κλίμα στο κυβερνών κόμμα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο. Όπως σημείωναν μάλιστα οι ίδιοι άνθρωποι, τίποτα δεν θα είναι ίδιο στην διαδικασία του συνεδρίου, δεδομένου ότι οι περισσότεροι έχουν αποφασίσει να δώσουν την δική τους μάχη προκειμένου να ξεπλύνουν το όνομά τους.

Όπως επισημαίνουν γαλάζια στελέχη, το κλίμα ανάμεσα στην ΚΟ και το Μέγαρο Μαξίμου έχει ραγίσει ανεπανόρθωτα, κάτι που προφανώς θα γίνει αντιληπτό στην πρώτη σοβαρή συζήτηση στην Βουλή. Οι πληροφορίες λένε ωστόσο ότι, για αυτό το λόγο, συνεργάτες του πρωθυπουργού αναμένεται να καταβάλουν προσπάθεια προκειμένου να εκτονωθεί το κλίμα.

Να σημειώσουμε πάντως ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθει και νέα δικογραφία στην Βουλή ενώ την Πέμπτη στις 16 του μηνός θα γίνει η συζήτηση για το κράτος Δικαίου όπου εκεί θα μπει το θέμα των υποκλοπών. Η αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να είναι πολύ έντονη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και με δεδομένο ότι το Πασχαλινό τραπέζι κινήθηκε γύρω στο 9% επάνω από πέρσι, με την βενζίνη και το πετρέλαιο να καλπάζουν, το Μέγαρο Μαξίμου σκοπεύει το γρηγορότερο δυνατόν να φέρει και το νέο πακέτο μέτρων.

Προετοιμασία για τα νέα μέτρα

Με δεδομένο ότι στις 22 Απριλίου θα ανακοινωθούν τα δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025, ενώ την τελευταία ημέρα του μήνα, αναμένεται η αναθεώρηση των προβλέψεων του προϋπολογισμού από το ΥΠΟΚ, τα νέα μέτρα θα ανακοινωθούν κάπου στις αρχές Μαΐου.

Το νέο πακέτο, αναμένεται να κοστίσει 200 εκατομμύρια ευρώ, 100 εκατ. ευρώ λιγότερα από το πρώτο. Ανάμεσα στα μέτρα που θα περιλαμβάνει θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση, κατά έναν μήνα, της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η παράταση κατά δύο ακόμα μήνες του fuel Pass, η επαναφορά του Market Pass, η έκτακτη επιβολή πλαφόν και ελέγχων στο μεικτό περιθώριο κέρδους, όπως εφαρμόστηκε στην αλυσίδα τροφοδοσίας καυσίμων, η επαναφορά του Power Pass για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Διαβάστε επίσης:

