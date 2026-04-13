Μητσοτάκης: Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη, συγχαρητήρια στον Μαγιάρ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο Χ συνεχάρη του Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη που σημείωσε στις εκλογές στην Ουγγαρία.

«Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη! Συγχαρητήρια Πέτερ Μαγιάρ για μια εντυπωσιακή νίκη», ανέφερε στο μήνυμά του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Big night for Hungary and Europe! Congratulations @magyarpeterMP on an impressive victory. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 12, 2026

Διαβάστε επίσης:

Με αναφορές στη διεθνή κρίση το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα

Το μαρτύριο της σταγόνας

Κωνσταντοπούλου: «Είναι σημαντικό να κρατήσουμε ζωντανή την Αγάπη μας για τον Άνθρωπο»











