ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:50
12.04.2026 21:28

Ουγγαρία: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν «δείχνουν» οι δημοσκοπήσεις, αισιοδοξία στο στρατόπεδο Μαγιάρ

Οι κάλπες στην Ουγγαρία έκλεισαν στις 20:00 ώρα Ελλάδας (19:00 τοπική ώρα), σηματοδοτώντας το τέλος μιας ιδιαίτερα κρίσιμης εκλογικής διαδικασίας.

Η μάχη εξελίχθηκε σε ντέρμπι μεταξύ του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και του ηγέτη της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ, με το αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο, καθώς τα exit polls δεν επιτρέπονται στην Ουγγαρία, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα πρώιμων εκτιμήσεων.

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μετά τις 21:00 ώρα Ελλάδας, ενώ η πρώτη πιο αξιόπιστη εικόνα για την τελική έκβαση της κάλπης αναμένεται αργότερα μέσα στη νύχτα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η υψηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων, η οποία μέχρι τις 18:00 ώρα Ελλάδας είχε ξεπεράσει το 74%. Το ποσοστό αυτό καταγράφεται σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2022, υπογραμμίζοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για την αναμέτρηση.

Η συμμετοχή ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Ουγγαρία είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας κινητοποίησης εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος και η ψηφοφορία ήταν δημοκρατική, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

«Χαιρόμαστε που το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει αυτή την ισχυρή δημοκρατική εντολή», δήλωσε ο Γκέργκελι Γκούλιας και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το Fidesz, το κόμμα του Ορμπάν, θα έχει την πλειοψηφία.

Σενάρια πολιτικής ανατροπής μετά από 16 χρόνια

Παρότι δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι ο Βίκτορ Όρμπαν ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο εκλογικής ήττας, έπειτα από 16 χρόνια πολιτικής κυριαρχίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Sky News, δύο δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το κόμμα της αντιπολίτευσης, Tisza, να προηγείται του κυβερνώντος κόμματος Fidesz.

Συγκεκριμένα, η πρώτη δημοσκόπηση δίνει στο κόμμα του Πέτερ Μαγιάρ ποσοστό 57% και 135 έδρες σε σύνολο 199 στο κοινοβούλιο. Μια δεύτερη εκτίμηση εμφανίζει επίσης νίκη της αντιπολίτευσης με 55% των ψήφων και 132 έδρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές του 2022, το κόμμα Fidesz είχε εξασφαλίσει 135 έδρες στο ουγγρικό κοινοβούλιο, διατηρώντας τότε την απόλυτη πολιτική κυριαρχία.

«Επιφυλακτικά αισιόδοξος» ο Μαγιάρ

Ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ, εξέφρασε αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των σημερινών βουλευτικών εκλογών.

Ο αντιπολιτευόμενος ηγέτης δήλωσε πως οι Ούγγροι έγραψαν και πάλι ιστορία, καθώς η συμμετοχή δείχνει πως περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ούγγροι προσήλθαν στις κάλπες.

Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, το ρεκόρ συμμετοχής σημαίνει πως οι Ούγγροι θεώρησαν σημαντική αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

«Είμαστε αισιόδοξοι ή μάλλον επιφυλακτικά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα», τόνισε ο Ούγγρος ηγέτης αφού έκλεισαν οι κάλπες, την ώρα που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις «δείχνουν» νίκη του κόμματός του.

Διαβάστε επίσης:

Ιρλανδία: Χειροπέδες σε άνδρα που προκαλούσε ζημιές σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Video)

Guardian: Γιατί το ΝΑΤΟ δεν είναι εύκολο να διαλυθεί, όσο κι αν απειλεί ο Τραμπ

Πανικός σε λούνα παρκ στο Μεξικό: Γυναίκα που επέβαινε σε παιχνίδι κρεμάστηκε στο κενό και έπεσε στο έδαφος (Video)





Artemis II: Αποθεώθηκαν οι αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη – «Είναι ξεχωριστό να είσαι άνθρωπος»

LIFESTYLE

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απώλεια του πατέρα του: Καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

ΚΟΣΜΟΣ

Επιθεώρηση Νετανιάχου στον νότιο Λίβανο με αλεξίσφαιρο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας – «Η απειλή εισβολής έχει αποτραπεί» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνεχίζεται το πογκρόμ κατά των αντιπάλων του Ερντογάν – Συνελήφθη ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης για την Άγκυρα

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Η πασχαλινή φωτογραφία με τη Μαρέβα και οι ευχές

