Πανικός σε λούνα παρκ στο Μεξικό: Γυναίκα που επέβαινε σε παιχνίδι κρεμάστηκε στο κενό και έπεσε στο έδαφος (Video)

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στο Μεξικό, όταν μία γυναίκα βρέθηκε να αιωρείται στο κενό από παιχνίδι, λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με την ίδια να σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το συμβάν κατεγράφη στις 2 Απριλίου, στο πλαίσιο πασχαλινού πανηγυριού στην Ομετέπεκ. Το παιχνίδι «The Hammer», όπου επέβαινε η γυναίκα, εμφανίζεται σε βίντεο να λειτουργεί εκτός ελέγχου, με έντονες ταλαντώσεις που προκάλεσαν τρόμο.

Κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης, η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και γλίστρησε από τη θέση της, με αποτέλεσμα να βρεθεί να κρέμεται στο κενό.

Η δραματική διάσωση και τα ερωτήματα για τα αίτια

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν το παιχνίδι ανετράπη, με τρεις άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο να αντιδρούν άμεσα. Ένας εξ αυτών κατάφερε να πιάσει τη γυναίκα λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Στη συνέχεια, εκείνη απομακρύνθηκε από το σημείο περπατώντας, ωστόσο βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο απολογισμός του τρομακτικού περιστατικού περιλαμβάνει ακόμη τέσσερις τραυματίες. Οι δύο μεταφέρθηκαν σε τοπική υγειονομική μονάδα, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου. Κανένας από τους τραυματίες δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Αρχικά, το περιστατικό αποδόθηκε σε τεχνική δυσλειτουργία του εξοπλισμού. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες δίνουν διαφορετική διάσταση, καθώς υποστηρίζουν ότι το ατύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που ο χειριστής ασφάλιζε τους επιβάτες. Τότε, σύμφωνα με τους ίδιους, ένα παιδί φέρεται να ενεργοποίησε το παιχνίδι. Το παιδί που θεωρείται υπεύθυνο αποχώρησε από τον χώρο και πλέον αναζητείται από τις Αρχές μαζί με τους γονείς του.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι το λούνα παρκ λειτουργούσε με τις προβλεπόμενες άδειες και διέθετε την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη.

Για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων συμβάντων στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης:

Στενό του Ορμούζ: Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό – Αμερικανικό αντιτορπιλικό, σημειώσατε… «1» (Video)

Τραμπ: «Δεν θα μας πάρει πολύ να ανοίξουμε το Ορμούζ – Μπορούμε να ισοπεδώσουμε το Ιράν σε μία ημέρα» – Απειλές και στην Κίνα

Εκλογές στην Ουγγαρία: Γιατί η Ευρώπη παρακολουθεί με «κομμένη την ανάσα» – Τι θα σημάνει ενδεχόμενη ήττα του Όρμπαν











