ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.04.2026 18:58

Στενό του Ορμούζ: Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό – Αμερικανικό αντιτορπιλικό, σημειώσατε… «1» (Video)

Arleigh Burke-class destroyer

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ισχυρίζεται ότι το Πολεμικο Ναυτικό του Ιράν έχει καταστραφεί πλήρως από τις αμερικανικές επιθέσεις, αλλά φαίνεται ότι η Τεχεράνη διαθέτει ακόμα κρυφά χαρτιά που… τρομάζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ.

Έτσι, το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης απευθύνει προειδοποίηση σε αμερικανικό αντιτορπιλικό που είχε εισέλθει στo Στενό του Ορμούζ να αλλάξει πορεία και να απομακρυνθεί. «Πολεμικό πλοίο 121. Εδώ ναυτικός σταθμός Sepah. Πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Αν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα στοχοποιηθείτε», ακούγεται να λέει μέλος του ιρανικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης προς το πλήρωμα του αντιτορπιλικού USS Frank E. Petersen Jr, κλάσεως Arleigh Burke.

Μέλος του πληρώματος του αμερικανικού πλοίου απαντά ότι το πλοίο κινείται «σε διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ενώ ο Ιρανός στρατιωτικός επανέρχεται, κάνοντας λόγο για «τελευταία προειδοποίηση». Παράλληλα προειδοποιεί και τα κοντινά πλοία να κρατήσουν απόσταση από κάθε πολεμικό σκάφος στην περιοχή, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ανοίξει πυρ «χωρίς καμία προειδοποίηση». Σημειώνεται ότι το USS Frank E. Petersen Jr μαζί με το USS Michael Murphy διέσχισαν τo στενό και κινήθηκαν στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο αποστολής αποναρκοθέτησης, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

