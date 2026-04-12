Μέση Ανατολή – Al Jazeera: Έφυγαν από το Πακιστάν Γουίτκοφ και Κούσνερ, μαζί με τον Βανς

Αποχώρησε η αμερικανική αντιπροσωπεία από το Ισλαμπάντ, συμπεριλαμβανομένων των Γουίτκοφ και Κούσνερ, με το μέλλον της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν – ΗΠΑ να βρίσκεται στον «αέρα».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ έφυγαν από την πρωτεύουσα του Πακιστάν. Νωρίτερα, το Al Arabiya ανέφερε πως Κούσνερ και Γουίτκοφ παρέμειναν για συνομιλίες, αλλά αυτό διαψεύδεται από τις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις μετά το άδοξο τέλος

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της Τεχεράνης στις συνομιλίες στο Πακιστάν, δήλωσε ότι «τώρα είναι η στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι». Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι πριν από τις διαπραγματεύσεις είχε τονίσει πως το Ιράν προσήλθε με «καλή πίστη και βούληση», ωστόσο, λόγω της εμπειρίας του από δύο προηγούμενους πολέμους, «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».

Όπως σημείωσε, η ιρανική αντιπροσωπεία «κατέθεσε προτάσεις με προοπτική για το μέλλον, όμως η άλλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών». «Δεν θα σταματήσουμε ούτε στιγμή τις προσπάθειές μας για την εδραίωση των επιτευγμάτων των σαράντα ημερών της εθνικής άμυνας του Ιράν», πρόσθεσε.

Από τη μεριά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δεν έκανε καμία αναφορά στο Στενό του Ορμούζ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ύστερα από τις πολύωρες συνομιλίες με το Ιράν στο Πακιστάν. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος χαρακτήρισε την κατάληξη των συνομιλιών ως «καλά και κακά νέα»: καλά, επειδή πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές συζητήσεις με την ιρανική πλευρά και κακά, επειδή δεν επετεύχθη συμφωνία. Τόνισε, δε, ότι το γεγονός αυτό συνιστά αρνητική εξέλιξη για το Ιράν.

