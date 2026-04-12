Βρετανία: Καταγγελία 20χρονης για ομαδικό βιασμό έξω από εκκλησία μετά από έξοδο σε κλαμπ

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο η είδηση που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης για μια γυναίκα περίπου 20 ετών, η οποία φέρεται να έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού τα ξημερώματα, έξω από εκκλησία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η νεαρή γυναίκα είχε προηγουμένως επισκεφθεί νυχτερινό κέντρο στο Σάρρεϋ και φέρεται να ακολουθήθηκε από ομάδα ανδρών καθώς αποχωρούσε.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε μεταξύ 02:00 και 04:00 τα ξημερώματα, έξω από χριστιανική προτεσταντική εκκλησία που ανήκει στο δόγμα των Μεθοδιστών.

Σε εξέλιξη αναζητήσεις των Αρχών

Όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα The Sun, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους υπόπτους.

Παράλληλα, η αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες που ενδέχεται να βρίσκονταν στην περιοχή τις συγκεκριμένες ώρες, να επικοινωνήσουν με τις αρχές, καθώς οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την πορεία της υπόθεσης.

Αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τις έρευνες και συλλέγοντας στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στη διαλεύκανση της καταγγελίας.

