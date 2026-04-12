ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 18:37
12.04.2026 14:59

Βρετανία: Καταγγελία 20χρονης για ομαδικό βιασμό έξω από εκκλησία μετά από έξοδο σε κλαμπ

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο η είδηση που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης για μια γυναίκα περίπου 20 ετών, η οποία φέρεται να έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού τα ξημερώματα, έξω από εκκλησία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η νεαρή γυναίκα είχε προηγουμένως επισκεφθεί νυχτερινό κέντρο στο Σάρρεϋ και φέρεται να ακολουθήθηκε από ομάδα ανδρών καθώς αποχωρούσε.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε μεταξύ 02:00 και 04:00 τα ξημερώματα, έξω από χριστιανική προτεσταντική εκκλησία που ανήκει στο δόγμα των Μεθοδιστών.

Σε εξέλιξη αναζητήσεις των Αρχών

Όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα The Sun, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους υπόπτους.

Παράλληλα, η αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες που ενδέχεται να βρίσκονταν στην περιοχή τις συγκεκριμένες ώρες, να επικοινωνήσουν με τις αρχές, καθώς οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την πορεία της υπόθεσης.

Αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τις έρευνες και συλλέγοντας στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στη διαλεύκανση της καταγγελίας.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»: Ο Ερντογάν απειλεί με εισβολή το Ισραήλ (Video)

Al Arabiya: Παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά το αδιέξοδο στις διαβουλεύσεις με το Ιράν

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Είμαι εδώ για να νικήσω», λέει ο Όρμπαν – «Θα γράψουμε ιστορία» δηλώνει ο Μαγιάρ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Μηχανή έπεσε πάνω σε αμάξι, εγκατέλειψε τον 18χρονο μοτοσυκλετιστή ο οδηγός – Καταγρφηκε από κάμερα ασφαλείας το περιστατικό (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Η Βρετανία λέει «όχι» σε διαπραγματεύσεις για τις βάσεις στο νησί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αναφορές στη διεθνή κρίση το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΝΔ: Εις αναζήτηση νέου γραμματέα – Ή, μήπως, όχι;

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ – Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

MEDIA

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» - Δήμαρχος... αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

