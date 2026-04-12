Al Arabiya: Παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά το αδιέξοδο στις διαβουλεύσεις με το Ιράν

Στο Ισλαμαμπάντ, για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, παραμένουν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με πληροφορίες του Al Arabiya.

Οι δύο αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Πακιστάν στο πλαίσιο εντατικών διπλωματικών επαφών, οι οποίες επικεντρώνονται σε κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας, εν αντιθέσει με τον Τζέι Ντι Βανς που αποχώρησε από την πακιστανική πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης, οδήγησε σε αδιέξοδο, μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων.

