Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ απέτυχαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας, λέει το Ιράν για το «ναυάγιο» στις συνομιλίες – «Δεν μπορούν να υπαγορεύουν τους όρους τους στο Ιράν»

Οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της Τεχεράνης σε αυτό τον γύρο των διαπραγματεύσεων, επισήμανε ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, στην πρώτη του δήλωση μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ.

«​Οι ΗΠΑ έχουν κατανοήσει τη λογική και τις αρχές του Ιράν και είναι καιρός να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι», δήλωσε.

«Είμαι επίσης ευγνώμων για τις προσπάθειες της φιλικής και αδελφικής μας χώρας, του Πακιστάν, να διευκολύνει τη διαδικασία αυτών των διαπραγματεύσεων, και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στον λαό του Πακιστάν», πρόσθεσε, λίγη ώρα μετά τη νέα απειλή Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

«Δεν μπορούν να υπαγορεύουν τους όρους τους στο Ιράν»

Νωρίτερα σήμερα, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχάμαντ Τζαβάντ Σαρίφ εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον απέτυχαν λόγω των προσπαθειών των ΗΠΑ να “υπαγορεύσουν τους όρους τους”.

«Καμία διαπραγμάτευση -τουλάχιστον με το Ιράν- δεν θα επιτύχει στη βάση “δικοί μας/δικοί σας όροι”», δήλωσε ο Ζαρίφ, ένας από τους αρχιτέκτονες της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που επιτεύχθηκε το 2015 με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες και η οποία εγκαταλείφθηκε τρία χρόνια αργότερα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταλάβουν: δεν μπορούν να υπαγορεύουν τους όρους τους στο Ιράν. Δεν είναι πολύ αργά για να το μάθουν. Όχι ακόμη», πρόσθεσε σε ένα μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στην πλατφόρμα X.

Οι χθεσινές συνομιλίες, που σκοπό είχαν να θέσουν τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ πέρα από την κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες που τέθηκε σε ισχύ τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου, δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγή που γνωρίζει για τις διαπραγματεύσεις, μετέδωσε πως οι διαφωνίες αφορούσαν «την απαίτηση του Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και την άρνησή του να εγκαταλείψει το απόθεμά του εμπλουτισμένου ουρανίου».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου νωρίς σήμερα το πρωί ότι «οι συζητήσεις διήρκεσαν περίπου 21 ώρες και ότι το Ιράν επέλεξε να μην αποδεχθεί τους όρους μας».

🚨 BREAKING: JD Vance says the US delegation will return to America WITHOUT a deal with Iran, but that this outcome is MUCH worse for Iran than the US



"We've been at it for 21 HOURS. We've had substantive discussions…but the bad news is, we have NOT reached an agreement."

«Νομίζω πως είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ» το ότι οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία, πρόσθεσε.

Οι κόκκινες γραμμές και η ρητή δέσμευση

O Βανς στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» της Τεχεράνης πως θα εγκαταλειφθεί το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, όπως απαιτεί ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, που μαζί με τον Νετανιάχου, την 28η Φεβρουαρίου, ξεκίνησαν τον πόλεμο που έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές κι έβαλε φωτιά στην παγκόσμια οικονομία.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», πρόσθεσε ο κ. Βανς, τονίζοντας: «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Breaking: US Vice President JD Vance departs Islamabad 🇵🇰 after 21 hours of intense US–Iran peace talks.



"No resolution yet we gave our best," he says, thanking PM Shehbaz Sharif and COAS Syed Asim Munir for hosting.

Τεχεράνη: «Παράλογες οι απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Από την πλευρά της η Τεχεράνη επιβεβαίωσε τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων, αποδίδοντας την αποτυχία τους σε «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Οι συνομιλίες των δυο χωρών, με μεσολάβηση του Πακιστάν, έγιναν σε επίπεδο άνευ προηγουμένου από την ισλαμική επανάσταση στο Ιράν, το 1979.

Μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες την Τετάρτη, σκοπό είχαν να εξευρεθεί συμφωνία για διαρκή ανακωχή.

Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος Βανς συνοδευόταν από τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και συνεργάτη του προέδρου Τραμπ. Το Ιράν αντιπροσώπευσαν ιδίως ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πολιτικός με επιρροή, κι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η αποστολή είχε κάπου 70 μέλη.

Προτού ανακοινωθεί η αποτυχία και ο τερματισμός των διαπραγματεύσεων, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν «διάφορες συνιστώσες των βασικών ζητημάτων υπό διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένων του στενού του Χορμούζ, του πυρηνικού προγράμματος, της άρσης των κυρώσεων και του οριστικού τέλους του πολέμου εναντίον του Ιράν και στην περιοχή».

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς άφησε να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον θα δώσει κάποιο χρόνο στο Ιράν για να εξετάσει την «προσφορά» των ΗΠΑ.

Πώς «κατέρρευσαν» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNNi, οι δύο πλευρές απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους και προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο που θα επιτευχθεί η συμφωνία.

Η αμερικανική πλευρά φαινόταν ότι επεδίωκε μία σχετικά γρήγορη λύση που θα εφαρμοζόταν στη λήξη της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων, ενώ η Τεχεράνη κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς, διαπραγματεύομενη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στην καρδιά των διαπραγματεύσεων τέθηκε ένα θέμα που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Ο εμπλουτισμός του ουρανίου. Η Τεχεράνη εξακολουθεί να μην θέλει να εγκαταλείψει αυτή τη δυνατότητα, καθώς τη θεωρεί στρατηγικό και κυριαρχικό της δικαίωμα.

Ο Λευκός Οίκος, από την άλλη, ζητά μια σαφή, δεσμευτική και μη αναστρέψιμη εγγύηση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το χάσμα. Και μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να βρίσκεται η χρυσή τομή που να συμβιβάσει τα δύο μέρη.

«Το Ιράν θα αναλάβει δράση αν πολεμικά πλοία προσπαθήσουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ», διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, διαμήνυσαν πως θα αναλάβουν δράση εναντίον οποιουδήποτε πολεμικού πλοίου αποπειραθεί να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Οποιαδήποτε απόπειρα πολεμικών πλοίων να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί άτεγκτα. Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έχει την απόλυτη εξουσία να διαχειριστεί με ευφυή τρόπο τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε το γενικό επιτελείο ναυτικού των Φρουρών, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB, θυμίζοντας πως η διέλευση δεν επιτρέπεται παρά μόνο «σε πολιτικά πλοία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Η προειδοποίηση αυτή καταγράφεται μετά την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες Σάββατο το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), αναφέροντας ότι δυο σκάφη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ εισήλθαν στο στενό για να εξουδετερώσουν νάρκες ποντισμένες από δυνάμεις της Τεχεράνης.

Δύο πετρελαιοφόρα έκαναν αναστροφή κοντά στα Στενά του Ορμούζ μετά το αδιέξοδο

Δύο άδεια δεξαμενόπλοια έκαναν αναστροφή κοντά στα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή, ακριβώς τη στιγμή που οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν κατέρρευσαν, μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ομάδα πολύ μεγάλων μεταφορέων αργού πετρελαίου, όλα χωρίς άμεσες συνδέσεις με το Ιράν, πλησίασε τη στενή πλωτή οδό από τον Κόλπο του Ομάν και έφτασε στα ύδατα κοντά στο νησί Λαράκ του Ιράν, προτού δύο πλοία αλλάξουν πορεία.

Τα δεξαμενόπλοια φέρονται να κατευθύνονταν προς το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ένα τρίτο πλοίο συνέχισε να διασχίζει το στενό μέσω μιας διαδρομής που έχει εγκριθεί από το Ιράν.

Οι λόγοι για την απότομη αλλαγή πορείας δεν ήταν άμεσα σαφείς, αν και το Bloomberg σημείωσε ότι οι κινήσεις συνέπεσαν με την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την πρόσβαση μέσω της πλωτής οδού.

Λίβανος: Συνεχίζεται το ισραηλινό «σφυροκόπημα» στο νότο – 18 νεκροί

Ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους στον νότιο Λίβανο, ενώ οι λιβανικές αρχές ανέφεραν ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον πόλεμο που ξέσπασε τον περασμένο μήνα μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ έχει ξεπεράσει τους 2.000.

Ισραηλινά πλήγματα σε χωριό κοντά στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους εννέα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου το Σάββατο.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή της Ναμπατίγια.

Στον πιο πρόσφατο απολογισμό του, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι τουλάχιστον 2.020 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 6.436 έχουν τραυματιστεί αφότου ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 2 Μαρτίου. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ σε υποστήριξη του συμμάχου της, Ιράν, προκαλώντας μαζικά ισραηλινά πλήγματα και χερσαία εισβολή.

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο το Σάββατο.

Το ισραηλινό Channel 13, επικαλούμενο τον στρατό, ανέφερε ότι οι δύο στρατιώτες της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών υπέστησαν τραύματα από θραύσματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η βία σημειώνεται ενώ η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ επανέλαβε την απόρριψή της για άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Το γραφείο του προέδρου Ζοζέφ Αούν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αξιωματούχοι από τον Λίβανο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον «για να συζητήσουν την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός και την ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ».

Πάνω από 2.000 νεκροί από την αρχή του πολέμου

Σε έξι εβδομάδες, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο.

Αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Λίβανος, όπου συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στην Τεχεράνη, δεν συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία.

Οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν χθες πως πλέον καταμετρούν 2.020 νεκρούς και 6.436 τραυματίες αφότου ο πόλεμος εξαπλώθηκε στη χώρα τη 2η Μαρτίου.

Χθες ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο σκότωσαν συνολικά 18 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως έπληξε τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από «200 στόχους της Χεζμπολά».

Την Τετάρτη το Ισραήλ εξαπέλυσε στον Λίβανο τους πιο σφοδρούς και πολυαίμακτους βομβαρδισμούς αυτού του πολέμου, με 357 νεκρούς μέσα σε μερικές ώρες, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Σύμφωνα με την προεδρία του Λιβάνου, θα διεξαχθούν συνομιλίες την Τρίτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με το Ισραήλ. Η Χεζμπολά τις απέρριψε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε χθες ότι σκοπός του είναι να εξασφαλίσει ειρήνη που θα διαρκέσει «για γενιές».

Βρετανία: «Απογοητευτικό» το ότι δεν υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, χαρακτήρισε σήμερα «απογοητευτικό» το γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, και κάλεσε τις δύο πλευρές να τις συνεχίσουν.

«Είναι προφανώς απογοητευτικό που δεν έχουμε ακόμη δει μια σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και (να δίνεται) ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που να είναι βιώσιμο», δήλωσε στο Sky News.

«Όπως πάντα στη διπλωματία, αποτυγχάνεις μέχρι να επιτύχεις. Άρα ακόμη κι αν αυτές οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε κάποιο αποτέλεσμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να συνεχίσουν να προσπαθούν», πρόσθεσε.

Απογοήτευση και στην Αυστραλία

Την απογοήτευσή της για την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες εξέφρασε και η Αυστραλία.

«Προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι η συνέχιση της εκεχειρίας και η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ήταν «απογοητευτικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν χωρίς συμφωνία».

