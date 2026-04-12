ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 10:48
Λίβανος: Συνεχίζεται το ισραηλινό «σφυροκόπημα» στο νότο – 18 νεκροί

Ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους στον νότιο Λίβανο, ενώ οι λιβανικές αρχές ανέφεραν ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον πόλεμο που ξέσπασε τον περασμένο μήνα μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ έχει ξεπεράσει τους 2.000.

Ισραηλινά πλήγματα σε χωριό κοντά στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους εννέα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου το Σάββατο.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή της Ναμπατίγια.

Στον πιο πρόσφατο απολογισμό του, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι τουλάχιστον 2.020 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 6.436 έχουν τραυματιστεί αφότου ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 2 Μαρτίου. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ σε υποστήριξη του συμμάχου της, Ιράν, προκαλώντας μαζικά ισραηλινά πλήγματα και χερσαία εισβολή.

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο το Σάββατο.

Το ισραηλινό Channel 13, επικαλούμενο τον στρατό, ανέφερε ότι οι δύο στρατιώτες της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών υπέστησαν τραύματα από θραύσματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η βία σημειώνεται ενώ η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ επανέλαβε την απόρριψή της για άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Το γραφείο του προέδρου Ζοζέφ Αούν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αξιωματούχοι από τον Λίβανο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον «για να συζητήσουν την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός και την ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ».

Διαβάστε επίσης:

Κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία: Το τέλος του Όρμπαν ή η 5η θητεία;

Λονδίνο: «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action» – Και ο τραγουδιστής των Massive Attack ανάμεσα στους 523 συλληφθέντες (Video)

«Ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Χωρίς συμφωνία αποχώρησε ο Ντι Βανς, για «παράλογες απαιτήσεις» κάνει λόγο η Τεχεράνη

ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Προεδρικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης και βία συμμοριών

ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι στον χρόνο μέσα από vintage παιχνίδια – Το (ακριβό) χόμπι της νοσταλγίας (photos)

ΣΙΝΕΜΑ

Τα Όσκαρ μετακομίζουν – Από ποια χρονιά αλλάζουν στέγη και τρόπο προβολής (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Στα …κλουβιά ο Τραμπ – Πήγε σε αγώνα UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν (Video/Photos)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Deep Purple: Η ξεχωριστή συνάντηση με τη hard ροκ πρωθυπουργό της Ιαπωνίας – «Είσαι ο θεός μου» (photos/video)

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

ΚΟΣΜΟΣ

«Ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Χωρίς συμφωνία αποχώρησε ο Ντι Βανς, για «παράλογες απαιτήσεις» κάνει λόγο η Τεχεράνη

