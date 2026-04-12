Λονδίνο: «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action» – Και ο τραγουδιστής των Massive Attack ανάμεσα στους 523 συλληφθέντες (Video)

Περισσότεροι από 500 διαδηλωτές συνελήφθησαν, το Μεγάλο Σάββατο, στο κέντρο του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με αίτημα να αρθεί η απαγόρευση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Palestine Action.

Η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας διευκρίνισε ότι συνελήφθησαν συνολικά 523 άνθρωποι, ηλικιών μεταξύ «18 και 87 ετών».

Ανάμεσα σε εκείνους που συνελήφθησαν ήταν και ο Ρόμπερτ Ντελ Νάια, ο τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος Massive Attack, ο οποίος βρισκόταν καθιστός κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «I Support Palestine Action».

Καθιστική διαμαρτυρία

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι στην πλατεία Τραφάλγκαρ για να λάβουν μέρος στην καθιστική, σιωπηρή διαμαρτυρία, με τους περισσότερους να κρατούν πλακάτ στο οποίο είχαν γράψει «εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action».

Η μη κυβερνητική οργάνωση έχει εμπλακεί σε δικαστική μάχη με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ. Η βρετανική κυβέρνηση έθεσε την Palestine Action εκτός νόμου τον Ιούλιο, καταγέλλοντας σε πολύ υψηλούς τόνους τους «βανδαλισμούς» που πρόσαψε σε μέλη της, ιδίως σε βάση της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας.

Τον Φεβρουάριο, η βρετανική δικαιοσύνη έκρινε ότι η απαγόρευση ήταν «δυσανάλογο» μέτρο. Η κυβέρνηση Στάρμερ άσκησε έφεση. Tο μέτρο παραμένει σε ισχύ, εν αναμονή της εκδίκασης της προσφυγής της.

