Βρετανία: Τουλάχιστον 212 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action στο Λονδίνο

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 212 ανθρώπους που διαδήλωσαν στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action.

Η συγκέντρωση αυτή ήταν η πρώτη που οργανώθηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε τον Φεβρουάριο ότι είναι παράνομη η απαγόρευση της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης, η οποία έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» στη Βρετανία. Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ έχει πάντως το δικαίωμα να ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Το κοινοβούλιο έθεσε εκτός νόμου την Palestine Action –η οποία κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για συνέργεια στα εγκλήματα πολέμου, όπως τα αποκαλεί, του Ισραήλ στη Γάζα– επικαλούμενη την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, αφού κάποια μέλη της εισέβαλαν σε μια βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη σημερινή κινητοποίηση, περίπου 300-400 άνθρωποι, που κρατούσαν πλακάτ και παλαιστινιακές σημαίες, συγκεντρώθηκαν για μια ειρηνική, «σιωπηλή» καθιστική διαμαρτυρία στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ. Πολλά από τα πλακάτ έγραφαν «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, στηρίζω την Palestine Action».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι θα συνεχίσει τις συλλήψεις ατόμων που «εκδηλώνουν στήριξη σε μια απαγορευμένη οργάνωση».

Με βάση την απαγόρευση, όποιος εκφράζει τη στήριξή του στην Palestine Action κινδυνεύει με φυλάκιση έως και 6 μηνών ενώ τα μέλη της μπορεί να καταδικαστούν σε ποινές κάθειρξης έως και 14 ετών.

Διαβάστε επίσης:

