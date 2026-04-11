Πώς η δήλωση της Μελάνια Τραμπ επανέφερε στο προσκήνιο την κρίση με τα αρχεία Επστάιν

Καθώς η Μελάνια Τραμπ ανέβηκε στο βήμα του Λευκού Οίκου την Πέμπτη, στο σημείο από όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθύνει την ομιλία του προς το έθνος για το Ιράν πριν από λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, δεν υπήρχε καμία ένδειξη για το τι θα έλεγε.

Υπήρχε περιέργεια αλλά κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ήταν κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δει κανείς. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ούτε καν όσοι είχαν επαφές με τη διοίκηση είχαν καμία προειδοποίηση για το θέμα.

Πλαισιωμένη από αμερικανικές σημαίες, η πρώτη της φράση συγκλόνισε τους ακροατές. «Τα ψέματα που με συνδέουν με τον επαίσχυντο Τζέφρι Επστάιν πρέπει να σταματήσουν σήμερα».

Με αυτά τα λόγια, η κρίση Επστάιν που είχε πλήξει τον πρόεδρο βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο χάρη στη σύζυγό του.

Αμέσως, τα αμερικανικά κανάλια διέκοψαν την κάλυψή τους για το Ιράν, δεδομένης της σοβαρότητας των όσων εκτυλίσσονταν.

Η πρώτη κυρία διατηρούσε πάντα ένα σχετικά χαμηλό προφίλ, επιλέγοντας στρατηγικά τις λίγες δημόσιες εκδηλώσεις της. Δύσκολα μοιράζεται το ίδιο ταλέντο για το δραματικό – ή την επιθυμία να σοκάρει και να εντυπωσιάσει τον Τύπο – με τον σύζυγό της.

Διαβάζοντας μια προετοιμασμένη δήλωση, είπε ότι δεν είχε ποτέ σχέση με τον Επστάιν ή τη Μάξγουελ, δεν την σύστησε στον σύζυγό της ο Επστάιν και δεν γνώριζε τα εγκλήματα του. Τελείωσε ζητώντας δημόσιες ακροάσεις στο Κογκρέσο για να καταθέσουν οι επιζήσασες του Επστάιν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Αν είχε μείνει για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σίγουρα η πρώτη θα ήταν: γιατί ένιωσε τώρα την ανάγκη, φαινομενικά ξαφνικά, να αποστασιοποιηθεί από τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη και να βγει δημόσια για πρώτη φορά;

Κυκλοφόρησαν φήμες ότι ίσως προσπαθούσε να προλάβει κάτι καινούργιο.

Η ερευνητική δημοσιογράφος Βίκι Γουόρντ, η οποία έχει κάνει ρεπορτάζ για τον Επστάιν εδώ και δεκαετίες, λέει ότι ο χρόνος της συνέντευξης Τύπου είναι συγκεχυμένος.

«Νομίζω ότι αν η Μελάνια Τραμπ το είχε κάνει αυτό στην αρχή της κρίσης του Επστάιν πριν από ένα χρόνο και είχε καλέσει το Κογκρέσο να καταγράψει τα θύματα και να ακούσει τις ιστορίες τους, θα νιώθαμε αρκετά διαφορετικά γι’ αυτό».

Το πλαίσιο των σχολίων της επίσης δεν βγάζει νόημα, προσθέτει. «Δεν υπάρχει και πολύ υλικό για τη Μελάνια Τραμπ στα αρχεία του Επστάιν εκτός από εκείνο το ένα email, ένα φιλικό email προς την Γκισλέιν Μάξγουελ. Με έχει μπερδέψει. Δεν νομίζω ότι κάποιος πίστεψε ποτέ ότι ήταν θύμα».

Προσθέτοντας στην ίντριγκα, ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι δεν γνώριζε ότι επρόκειτο να κάνει αυτή τη δήλωση, παρόλο που ένας εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας είχε αρχικά δηλώσει ότι το έκανε.

Η αντίδραση στην ανακοίνωση της Μελάνια Τραμπ δεν άργησε.

Αρκετές γυναίκες θύματα του Επστάιν επικοινώνησαν μεταξύ τους, εκφράζοντας την δυσπιστία τους για όσα μόλις είχαν λάβει χώρα, και άρχισαν να συντονίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσαν. Δεκατρείς από αυτές, μαζί με την οικογένεια της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, εξέδωσαν δήλωση λέγοντας ότι το να ζητούν περισσότερα από τα θύματα ήταν διάχυση της ευθύνης, όχι απόδοση δικαιοσύνης.

«Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ μεταθέτει τώρα το βάρος στα θύματα υπό πολιτικοποιημένες συνθήκες που προστατεύουν όσους έχουν εξουσία: το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις αρχές επιβολής του νόμου, τους εισαγγελείς και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί πλήρως με τον Νόμο Διαφάνειας για τα Αρχεία Επστάιν».

Οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει παρακρατήσει πάρα πολλά έγγραφα χωρίς την κατάλληλη αιτιολόγηση. Από τα έξι εκατομμύρια έγγραφα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε 3,5 εκατομμύρια και δήλωσε ότι υπάρχουν νομικά όρια για την δημοσιοποίηση των υπολοίπων.

Η Μαρίνα Λασέρντα, η οποία ήταν μόλις 14 ετών όταν κακοποιήθηκε από τον Επστάιν, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο του 2019 εναντίον του ατιμασμένου χρηματοδότη, ήταν μία από τα θύματα που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση. Αλλά προχώρησε ακόμη περισσότερο σε ένα ξεχωριστό βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδικάζοντας τη δήλωση της πρώτης κυρίας.

«Ακούγεται σαν να προσπαθείς απλώς να μετατοπίσεις την προσοχή από κάτι σε κάτι άλλο. Πώς, λοιπόν, ωφελεί αυτό την οικογένεια Τραμπ; Αυτή είναι η ερώτησή μου», είπε η Λασέρντα.

Η Φίλιπς δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι το αίτημά της να αφήσουν τα θύματα να διηγηθούν τις ιστορίες τους ήταν μια «τολμηρή κίνηση». Αλλά προκάλεσε επίσης την πρώτη κυρία να ακολουθήσει τα λόγια της με πράξεις.

«Αυτό που θα έκανα είναι να αποκαλύψω τη μπλόφα και, ξέρετε, να την πιέσω λίγο λέγοντάς της: “εντάξει, τώρα που το είπες αυτό, τι μπορείς να κάνεις; Τι μπορείς να κάνεις για να μας βοηθήσεις; Και τι μπορείς να κάνεις για να μας κάνεις να προχωρήσουμε;”»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία διερευνά τα αρχεία του Επστάιν, δήλωσε στο Fox News την Παρασκευή ότι σχεδίαζε πάντα να πραγματοποιήσει ακροάσεις με επιζώντες των εγκλημάτων του Επστάιν μόλις η επιτροπή ολοκληρώσει την έρευνά της.

«Συμφωνώ με την πρώτη κυρία και εκτιμώ όσα είπε», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος Τζέιμς Κόμερ. «Θα έχουμε ακροάσεις».

Ο Μπάρι Λεβίν, συγγραφέας του βιβλίου «Η Αράχνη: Μέσα στον Μπερδεμένο Ιστό του Τζέφρι Επστάιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ», λέει ότι το γεγονός ότι η Μελάνια Τραμπ συμπεριέλαβε και αναγνώρισε τα θύματα είναι πολύ σημαντικό, επειδή επέλεξε να πάει κόντρα στη στάση του συζύγου της.

Λέει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πάντα έστρεφε την προσοχή στα θύματα.

«Του είχαν δοθεί πολλές ευκαιρίες να πει κάτι υποστηρικτικό όσον αφορά την απόδοση ευθυνών για αυτούς και έχει επανειλημμένα πει ότι τα αρχεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια φάρσα».

Η Τάμι Βάιτζιλ, συγγραφέας του βιβλίου «Μελάνια και Μισέλ: Πρώτες Κυρίες σε μια Νέα Εποχή», λέει στο BBC ότι το γεγονός ότι η δήλωσή της δεν περιελάμβανε τον σύζυγό της δείχνει μια ρήξη στον Λευκό Οίκο μεταξύ του προέδρου και της πρώτης κυρίας και των προγραμμάτων που προωθούν.

«Προωθεί μια ατζέντα που, όπως όλα δείχνουν, εκείνος δεν θέλει να προωθήσει. Έτσι, υποστηρίζει τη δική της ατζέντα. Είναι μια πολύ ανεξάρτητη δήλωση και την έχουμε δει να το κάνει αυτό μερικές φορές στο παρελθόν».

Οι Δημοκρατικοί, εν τω μεταξύ, το βλέπουν αυτό ως πολιτικό δώρο.

Η Μελάνια Τραμπ έχει πλέον εμπλακεί ξεκάθαρα στην ιστορία του Επστάιν και είναι απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία θέλει να τερματίσει την έρευνα.

Ο πιο υψηλόβαθμος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρόμπερτ Γκαρσία, δήλωσε ότι έμεινε άναυδος από την ομιλία και ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει τώρα να ακολουθήσει το παράδειγμα της πρώτης κυρίας.

«Αν η Μελάνια Τραμπ θέλει πραγματική δικαιοσύνη, θα πρέπει να ζητήσει από τον σύζυγό της να δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα αρχεία του Επστάιν και να διασφαλίσει ότι η Παμ Μπόντι θα καταθέσει», είπε.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είχε φιλικές σχέσεις με τον Επστάιν τη δεκαετία του 1990 και εμφανίζεται στα αρχεία πολλές φορές, αλλά έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση των εγκλημάτων του, έχει χαρακτηρίσει την αναταραχή ως πολιτικά υποκινούμενη απάτη.

Αλλά αυτή τη φορά δεν μπορεί να κατηγορήσει το άτομο που επαναφέρει την ιστορία στους τίτλους ειδήσεων ότι έχει κακόβουλες προθέσεις.

Είναι η διαρκής κρίση που η κυβέρνηση δεν μπορεί να ξεπεράσει, και η ανακοίνωση της Μελάνια Τραμπ μόλις της έδωσε νέα πνοή.

Διαβάστε επίσης:

