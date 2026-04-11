Ο Τραμπ τα δίνει… όλα για την επανεκλογή Όρμπαν στην Ουγγαρία: Υπόσχεται οικονομική στήριξη στον ομοϊδεάτη σύμμαχό του

Δεν έφτανε το ότι έστειλε τον Τζέι Ντι Βανς στην Ουγγαρία για να ενισχύσει τον Βίκτορ Όρμπαν, ο Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, παρεμβαίνοντας ευθέως υπέρ του… φίλου του και ομοϊδεάτη του ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρηση στη χώρα την Κυριακή.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε «πλήρη οικονομική στήριξη» εφόσον ζητηθεί.

«Η κυβέρνησή μου είναι έτοιμη να αξιοποιήσει όλη την οικονομική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών για να ενισχύσει την οικονομία της Ουγγαρίας, όπως έχουμε κάνει για τους μεγάλους συμμάχους μας στο παρελθόν, εάν ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο ουγγρικός λαός το χρειαστούν ποτέ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social πριν από την ψηφοφορία της Κυριακής. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επενδύουμε στη μελλοντική ευημερία που θα δημιουργηθεί από τη συνεχιζόμενη ηγεσία του Όρμπαν!»

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, με τον Ούγγρο πρωθυπουργό να αντιμετωπίζει ισχυρή εκλογική πρόκληση και την αναμέτρηση να αποκτά ευρύτερες ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Οι Ούγγροι θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή σε μια ψηφοφορία υψηλού διακυβεύματος με επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Για πρώτη φορά από το 2010, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Όρμπαν υστερεί στις δημοσκοπήσεις. Το κόμμα Tsiza, που ιδρύθηκε από τον πρώην σύμμαχό του και νυν κύριο αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ, συγκεντρώνει το 50% των ψήφων, ενώ το κόμμα Fidesz του Όρμπαν συγκεντρώνει μόνο το 20%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του POLITICO.

Ο Όρμπαν ευχαρίστησε αμέσως τον Τραμπ για την υποστήριξή του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με το τραγούδι «Y.M.C.A.» των Village People, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. «Η Αμερική στέκεται στο πλευρό μας. Η Ουγγαρία είναι περήφανη που αποτελεί έναν σπουδαίο σύμμαχο», έγραψε ο Όρμπαν στο X το Σάββατο το πρωί.

🇭🇺🤝🇺🇸 America stands with us. Hungary is proud to be a great ally. We will continue working together to strengthen our economies and ensure the prosperity of our peoples. Thank you for your support, Mr. President @realDonaldTrump! pic.twitter.com/eMhus9srMT — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2026

Η δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ έρχεται μετά από μια εβδομάδα που σημαδεύτηκε από αποκαλύψεις σχετικά με την ανταλλαγή εμπιστευτικών εγγράφων της ΕΕ από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ όταν ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για να υποστηρίξει την εκστρατεία του Όρμπαν, κατηγόρησε τους γραφειοκράτες της ΕΕ για ανάμειξη στην εθνική πολιτική της Ουγγαρίας.

«Είναι παράξενο το γεγονός ότι ένας αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να σχολιάσει τις εκλογές, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΕ Stéphane Séjourné στο POLITICO την Παρασκευή.

Διαβάστε επίσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο οι κρίσιμες συνομιλίες στο Πακιστάν – «Κόκκινο πανί» τα Στενά του Ορμούζ με απειλές κατά αμερικανικών πλοίων – Live

Ανάλυση CNN: Το σκληρό… πόκερ του Τραμπ με το Πακιστάν – Μπορούν οι συνομιλίες με το Ιράν να φέρουν ειρήνη;

Ο Τραμπ κάνει και τον… πωλητή: Έχουμε το καλύτερο και πιο «γλυκό πετρέλαιο» του κόσμου – Σας περιμένουμε












