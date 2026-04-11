Το απόγευμα θα αρχίσουν τελικά οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν – Εκεχειρία στον Λίβανο απαιτεί η Τεχεράνη πριν από την έναρξη

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αναμένεται να καθίσουν σήμερα (11/4) Ουάσινγκτον και Τεχεράνη στο Πακιστάν, εν μέσω νέων απειλών Τραμπ για νέα πλήγματα στο Ιράν, αν οι συνομιλίες αποτύχουν.

Η ιρανική αντιπροσωπεία έφτασε στο Πακιστάν αργά το βράδυ της Παρασκευής, ενώ στο Ισλαμαμπάντ έφθσε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συνομιλίες επρόκειτο να ξεκινήσουν νωρίς το πρωί για την Ελλάδα, όμως σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, οι συζητήσεις θα γίνουν το απόγευμα (τοπική) καθώς θα προηγηθούν συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν πριν τις διαπραγματεύσεις.

Οι δύο αντιπροσωπείες δεν θα είναι στο ίδιο δωμάτιο μαζί, αντίθετα θα βρίσκονται σε διαφορετικές αίθουσες και η αντιπροσωπεία του Πακιστάν θα μεταφέρει τις θέσεις και τις προτάσεις στις δύο πλευρές.

Η Τεχεράνη ζητά εκεχειρία στον Λίβανο και αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι θα αντιστέκεται «μέχρι την τελευταία της πνοή» και έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση του Λιβάνου να μην κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ.

Επικεφαλής μιας αποστολής περισσοτέρων των 70 ανθρώπων, ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έφθασε χθες βράδυ στο Πακιστάν.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, κάθε πλευρά απηύθυνε τις δικές της προειδοποιήσεις.

«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γαλιμπάφ κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληγαν πάντα σε «αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσινγκτον. «Εάν επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας, θα δουν ότι η δική μας διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική», δήλωσε. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «θα προσπαθήσει να διεξάγει θετικές διαπραγματεύσεις». Όπως και ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Σε απάντηση στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έλθουν στο Ισλαμαμπάντ όπου θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για να την εδραίωση της ειρήνης», δήλωσε ο Σαρίφ χθες σε διάγγελμά του προς τον πακιστανικό λαό.

Στο Ιράν, κάτοικοι εκφράζουν στο Γαλλικό Πρακτορείο στις αμφιβολίες τους για τις διαπραγματεύσεις.

«Δεν θα πρέπει να παίρνουμε τον Τραμπ τόσο στα σοβαρά. Θέλει να σβήσει έναν πολιτισμό από τον χάρτη και 12 ώρες αργότερα θέτει σε ισχύ μια κατάπαυση πυρός που δεν βασίζεται σε τίποτα», δήλωσε 30χρονος κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ την Τρίτη ανακοίνωσε ο Λίβανος

Την ίδια στιγμή, η λιβανική προεδρία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το βράδυ ότι την Τρίτη προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπειών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο που ρημάζει τη χώρα από τις αρχές του Μαρτίου, με την ισραηλινή κυβέρνηση από την άλλη να αποκλείει εξ ορισμού συνομιλίες με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ.

«Συμφωνήθηκε να οργανωθεί μια πρώτη συνάντηση την Τρίτη (14η Απριλίου) μια πρώτη συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να συζητηθεί η κήρυξη ανακωχής και η ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Λίβανο και στο Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ», κατά την ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την προηγουμένη έδωσε εντολή στην ομάδα του να διεξαχθούν «απευθείας διαπραγματεύσεις» ανάμεσα στις δυο χώρες, σε εμπόλεμη κατάσταση επί δεκαετίες.

Η κυβέρνηση του ωστόσο ξεκαθάρισε χθες πως δεν πρόκειται να συζητήσει με τη Χεζμπολάχ στις όποιες συνομιλίες.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ομόλογό του για να προετοιμαστούν οι συνομιλίες, ο ισραηλινός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λέιτερ τόνισε πως «αρνούμαστε να συζητήσουμε κατάπαυση του πυρός με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή την Τετάρτη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το Ισραήλ υποστήριξε -αντίθετα με τον πακιστανό πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ, μεσολαβητή κλειδί- ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία και κλιμάκωσε τους βομβαρδισμούς και άλλες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

Την Τετάρτη, μαζικοί, καταιγιστικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 357 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 1.223, σύμφωνα με νεότερο, αλλά ακόμη μη οριστικό, απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται ενώ «μεγάλος αριθμός ανθρωπίνων λειψάνων» θα χρειαστεί να γίνουν εξετάσεις γενετικού υλικού για να αναγνωριστούν.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε ότι «εξάλειψε πάνω από 180 μέλη» της Χεζμπολάχ στους βομβαρδισμούς, που εξαπολύθηκαν χωρίς καμιά προειδοποίηση ιδίως σε πυκνοκατοικημένους τομείς της Βηρυτού.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν από την πλευρά του κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «αναλάβει τις ευθύνες της για να βάλει τέλος στις επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις».

Συνολικά, έχουν σκοτωθεί σχεδόν 2.000 άνθρωποι (1.953) κι έχουν τραυματιστεί άλλοι 6.300 και πλέον αφότου ο πόλεμος εξαπλώθηκε στον Λίβανο τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με τις αρχές.

