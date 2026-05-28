Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

Της λένε ότι μοιάζει στη Μαρία Μπεκατώρου κι έτσι, σκέφτηκε να πάει να τη γνωρίσει από κοντά! Ο λόγος για τη Φωτεινή που ταξίδεψε από την Άρτα προκειμένου να συμμετάσχει στο «The Chase» και επί τη ευκαιρία να γνωρίσει την παρουσιάστρια.

Οι δυο γυναίκες συζήτησαν on air για την ομοιότητά τους όπως και τη χαρακτηριστική ελιά που έχουν στο μέτωπο.

Η παίκτρια τόνισε ότι της λένε συχνά ότι μοιάζουν, ενώ αποκάλυψε ότι τη φωνάζουν «Η Μπεκατώρου της Άρτας».

«Πολλοί μου λένε ότι σου μοιάζω και ήρθα να σε γνωρίσω από κοντά. Με φωνάζουν “η Μπετατώρου της Άρτας” και εγώ το χαίρομαι» είπε η Φωτεινή, με τη Μαρία Μπεκατώρου να απαντά: «Τρέλανέ με, ναι μοιάζουμε. Έχουμε αυτή την ελίτσα που είναι πολύ χαρακτηριστική. Αλλά μοιάζουμε».

