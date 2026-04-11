ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

11.04.2026 15:58

Ο Τραμπ κάνει και τον… πωλητή: Έχουμε το καλύτερο και πιο «γλυκό πετρέλαιο» του κόσμου – Σας περιμένουμε

Σαν… ντίλερ εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιχειρώντας να… διαφημίσει την πραμάτεια του, το πετρέλαιο.

«Έχουμε το καλύτερο και πιο «γλυκό πετρέλαιο» (και φυσικό αέριο) του κόσμου (…) Σας περιμένουμε. Γρήγορη ανταπόκριση!» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του.

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ έρχεται εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που προκάλεσε το ιρανικό μπλόκο στο Στενό του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός του στενού έχει προκαλέσει άνοδο των τιμών των καυσίμων, και ελλείψεις αργού πετρελαίου.

O Τραμπ ουσιαστικά στέλνει μήνυμα στην Τεχεράνη, ότι το κλείσιμο των στενών θα ωφελήσει τελικά την Ουάσιγκτον, με τάνκερ να συρρέουν στις ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Τεράστιος αριθμός εντελώς άδειων πετρελαιοφόρων, μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φορτώσουν με το καλύτερο και «πιο γλυκό» πετρέλαιο (και φυσικό αέριο!) οπουδήποτε στον κόσμο. Έχουμε περισσότερο πετρέλαιο από τις δύο επόμενες μεγαλύτερες οικονομίες πετρελαίου μαζί – και υψηλότερης ποιότητας. Σας περιμένουμε. Γρήγορη ανταπόκριση!»

