Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο, τουλάχιστον ένας εγκλωβισμένος και τρεις τραυματίες

Κατάρρευση τμήματος διώροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Λεμεσό της Κύπρου, προκαλώντας αναστάτωση.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον έναν εγκλωβισμένο εντός του κτιρίου ενώ ήδη έχουν καταγραφεί τέσσερις τραυματίες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών, με άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών. Έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης:

