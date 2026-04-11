ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 16:46
11.04.2026 14:53

Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο, τουλάχιστον ένας εγκλωβισμένος και τρεις τραυματίες

11.04.2026 14:53
Κατάρρευση τμήματος διώροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Λεμεσό της Κύπρου, προκαλώντας αναστάτωση.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον έναν εγκλωβισμένο εντός του κτιρίου ενώ ήδη έχουν καταγραφεί τέσσερις τραυματίες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. 

Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών, με άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών. Έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Η Ευρώπη απέχει μόλις τρεις εβδομάδες από έλλειψη καυσίμων για τα αεροσκάφη

Ζελέσνκι: Η Ουκρανία υποδέχτηκε 175 αιχμαλώτους πολέμου και επτά αμάχους από τη Ρωσία

Τζον Κέρι: Ο Νετανιάχου διαχρονικά πίεζε προέδρους των ΗΠΑ να χτυπήσουν το Ιράν – Μόνο ο Τραμπ συμφώνησε

Αναπάντεχο τουριστικό αξιοθέατο η εκκλησία με κλίση 17 μοιρών στα Τρίκαλα (Video)

Ανδρουλάκης: «Μαζί μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές»

Μήνυμα Μητσοτάκη για το Πάσχα: «Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας»

Ο Τραμπ κάνει και τον… πωλητή: Έχουμε το καλύτερο και πιο «γλυκό πετρέλαιο» του κόσμου – Σας περιμένουμε

Η ισραηλινή εταιρεία Black Cube επιβεβαιώνει μαζικές υποκλοπές στην Κύπρο για την «αποκάλυψη της διαφθοράς»

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 16:42
ΕΛΛΑΔΑ

Αναπάντεχο τουριστικο αξιοθέατο η εκκλησία με κλίση 17 μοιρών στα Τρίκαλα (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Μαζί μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη για το Πάσχα: «Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας»

