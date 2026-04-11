Η Ευρώπη απέχει μόλις τρεις εβδομάδες από έλλειψη καυσίμων για τα αεροσκάφη

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια βρίσκονται αντιμέτωπα με μια κρίσιμη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών που θα μπορούσε να περιορίσει τα αεροπορικά ταξίδια σε όλη την περιοχή και, ως εκ τούτου, να επιδεινώσει το οικονομικό πλήγμα από τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται φορέα του κλάδου.

«Σε αυτό το στάδιο, καταλαβαίνουμε ότι εάν η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ δεν ξεκινήσει, με κανέναν σημαντικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων 3 εβδομάδων, (α) η συστηματική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για την (Ευρωπαϊκή Ένωση)», ανέφερε η ACI Europe, η οποία εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, σε επιστολή της με ημερομηνία 9 Απριλίου προς τους Dan Jorgensen και Απόστολο Τζιτζικώστα, ανώτερους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ.

«Η μειωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα που αναπόφευκτα θα προκύψει… θα βλάψει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία – επιδεινώνοντας έτσι τον μακροοικονομικό αντίκτυπο της αύξησης των τιμών του πετρελαίου», αναφέρει η επιστολή, που κοινοποιήθηκε στο CNN.

Η ACI Europe δήλωσε ότι η προσέγγιση της «καλοκαιρινής περιόδου αιχμής», με αυξημένα αεροπορικά ταξίδια λόγω τουρισμού, κρίσιμο για πολλές οικονομίες της ΕΕ, «μόνο προσθέτει σε αυτές τις ανησυχίες».

Ο φορέας ζήτησε «επείγουσα παρακολούθηση» της προσφοράς καυσίμων αεροσκαφών κατά τους επόμενους έξι μήνες, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων. Η προειδοποίηση για μια επικείμενη έλλειψη συνάδει με παρόμοια προειδοποίηση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στις αρχές αυτού του μήνα.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες Ασίας-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων των Air New Zealand και Vietnam Airlines, έχουν αρχίσει να μειώνουν τις πτήσεις τους καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Η Delta Air Lines της Αμερικής δήλωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι θα μειώσει τον αριθμό των πτήσεων «μέχρι να βελτιωθεί το περιβάλλον καυσίμων».

Η μέση παγκόσμια τιμή των καυσίμων αεριωθούμενων έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.

Ζελέσνκι: Η Ουκρανία υποδέχτηκε 175 αιχμαλώτους πολέμου και επτά αμάχους από τη Ρωσία

Τζον Κέρι: Ο Νετανιάχου διαχρονικά πίεζε προέδρους των ΗΠΑ να χτυπήσουν το Ιράν – Μόνο ο Τραμπ συμφώνησε

Φρίκη στη Γαλλία: Πατέρας κλείδωσε τον ανήλικο γιο του σε βαν για πάνω από έναν χρόνο – «Δεν τον ήθελε η σύντροφός μου στο σπίτι»