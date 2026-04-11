search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 16:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Η Ευρώπη απέχει μόλις τρεις εβδομάδες από έλλειψη καυσίμων για τα αεροσκάφη

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια βρίσκονται αντιμέτωπα με μια κρίσιμη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών που θα μπορούσε να περιορίσει τα αεροπορικά ταξίδια σε όλη την περιοχή και, ως εκ τούτου, να επιδεινώσει το οικονομικό πλήγμα από τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται φορέα του κλάδου.

«Σε αυτό το στάδιο, καταλαβαίνουμε ότι εάν η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ δεν ξεκινήσει, με κανέναν σημαντικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων 3 εβδομάδων, (α) η συστηματική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για την (Ευρωπαϊκή Ένωση)», ανέφερε η ACI Europe, η οποία εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, σε επιστολή της με ημερομηνία 9 Απριλίου προς τους Dan Jorgensen και Απόστολο Τζιτζικώστα, ανώτερους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ.

«Η μειωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα που αναπόφευκτα θα προκύψει… θα βλάψει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία – επιδεινώνοντας έτσι τον μακροοικονομικό αντίκτυπο της αύξησης των τιμών του πετρελαίου», αναφέρει η επιστολή, που κοινοποιήθηκε στο CNN.

Η ACI Europe δήλωσε ότι η προσέγγιση της «καλοκαιρινής περιόδου αιχμής», με αυξημένα αεροπορικά ταξίδια λόγω τουρισμού, κρίσιμο για πολλές οικονομίες της ΕΕ, «μόνο προσθέτει σε αυτές τις ανησυχίες».

Ο φορέας ζήτησε «επείγουσα παρακολούθηση» της προσφοράς καυσίμων αεροσκαφών κατά τους επόμενους έξι μήνες, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων. Η προειδοποίηση για μια επικείμενη έλλειψη συνάδει με παρόμοια προειδοποίηση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στις αρχές αυτού του μήνα.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες Ασίας-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων των Air New Zealand και Vietnam Airlines, έχουν αρχίσει να μειώνουν τις πτήσεις τους καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Η Delta Air Lines της Αμερικής δήλωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι θα μειώσει τον αριθμό των πτήσεων «μέχρι να βελτιωθεί το περιβάλλον καυσίμων».

Η μέση παγκόσμια τιμή των καυσίμων αεριωθούμενων έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

