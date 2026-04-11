ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 13:39
11.04.2026 12:15

Τζον Κέρι: Ο Νετανιάχου διαχρονικά πίεζε προέδρους των ΗΠΑ να χτυπήσουν το Ιράν – Μόνο ο Τραμπ συμφώνησε

john_kerry_new

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι αποκάλυψε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επανειλημμένα ζητήσει από πρώην προέδρους να προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Briefing with Jen Psaki, ο Κέρι ανέφερε ότι είχε συμμετάσχει σε πολλές σχετικές συζητήσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο Νετανιάχου «ήθελε να χτυπήσουμε» το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα απευθείας τόσο στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, όσο και σε μεταγενέστερες αμερικανικές διοικήσεις, με τον Ομπάμα, τον Τζο Μπάιντεν και τον Τζορτζ Μπους να απορρίπτουν τα σχετικά αιτήματα.

Ο Κέρι τόνισε ότι «ο μόνος πρόεδρος που συμφώνησε σε αυτό ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε διαφοροποίηση στη στάση των ΗΠΑ ανάλογα με την εκάστοτε κυβέρνηση.

Αναφερόμενος σε πρόσφατα δημοσιεύματα, ο πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι ο Νετανιάχου είχε παρουσιάσει ένα αναλυτικό σχέδιο για στρατιωτική δράση, το οποίο περιέγραψε ως ένα «τετραπλό επιχείρημα».

Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με τον Κέρι, περιλάμβανε ισχυρισμούς ότι ένα πλήγμα θα μπορούσε να «εξουδετερώσει την ηγεσία», να πυροδοτήσει αλλαγή καθεστώτος και να καταστρέψει τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν.

parkour_1104_1920-1080_new
xania_sxoleio_fotia_new
pakistan-vance
tafos2 new
P208_2
jo malone
natasha lyonne
moufteia-komotinis-123
country house
artemis II NEW
parkour_1104_1920-1080_new
xania_sxoleio_fotia_new
pakistan-vance
