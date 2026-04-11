Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα (11/4) το πρωί μετά από αεροπορική επίθεση σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας στον καταυλισμό Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν όλα τα θύματα ήταν μέλη της αστυνομίας. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Σειρά ισραηλινών πληγμάτων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αμάχους, καθώς το Ισραήλ παραβιάζει συνεχώς την εκεχειρία.

