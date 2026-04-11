Κάμαλα Χάρις: Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για την προεδρία των ΗΠΑ το ’28

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις δήλωσε, μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ότι ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ το 2028.

«Ακούστε, ίσως. Το σκέφτομαι», είπε απαντώντας σε ερώτηση στο συνέδριο του National Action Network στο Μανχάταν. «Να πω επίσης το εξής: Υπηρέτησα για τέσσερα χρόνια, ούσα μια ανάσα από την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέρασα αμέτρητες ώρες στο γραφείο μου στη Δυτική Πτέρυγα, λίγα βήματα από το Οβάλ Γραφείο. Πέρασα επίσης πολλές ώρες στο Οβάλ Γραφείο. Γνωρίζω τι είναι αυτή η δουλειά και τι απαιτεί».

«Τον τελευταίο χρόνο ταξιδεύω σε όλη τη χώρα, περνώντας πολύ χρόνο στον Νότο και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ένα πράγμα που έχω καταλάβει ξεκάθαρα είναι ότι το σημερινό καθεστώς δεν λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Η Χάρις ηττήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024, αφού αντικατέστησε τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως επικεφαλής των Δημοκρατικών. Είχε επίσης αποτύχει να εξασφαλίσει το χρίσμα του κόμματος το 2020, πριν ο Μπάιντεν την επιλέξει ως υποψήφια αντιπρόεδρο.

Μετά την ήττα της το 2024, η πρώην αντιπρόεδρος έχει διατηρήσει σχετικά χαμηλό προφίλ. Πέρυσι, αποφάσισε να μη διεκδικήσει τη θέση της κυβερνήτη της Καλιφόρνια, ενισχύοντας τις εικασίες ότι ενδέχεται να στοχεύει σε μια νέα προεδρική υποψηφιότητα το 2028.

