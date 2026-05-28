Ηράκλειο: Τρόμος σε παραλία – Απείλησε με μαχαίρι τη σύντροφό του και την παρέα της

Σοβαρό περιστατικό το μεσημέρι της Τετάρτης (27/05) στην παραλία της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο Κρήτης όπου μια κοπέλα βρισκόταν στην περιοχή για μπάνιο μαζί με φίλους της, όταν εμφανίστηκε ξαφνικά ο σύντροφός της.

Ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε τόσο την ίδια όσο και τα άτομα που βρίσκονταν μαζί της, προκαλώντας τρόμο και στους λουόμενους.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η νεαρή γυναίκα ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές για το περιστατικό, με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου να μεταβαίνουν στο σημείο λίγο αργότερα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

