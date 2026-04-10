«Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί την τρέλα» του Τραμπ – Οι Δημοκρατικοί πιέζουν για καθαίρεσή του (photos/video)

Οι απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αφανίσει το Ιράν, «έναν ολόκληρο πολιτισμό», έβαλαν τέλος στην αυτοσυγκράτηση που είχαν ως επί το πλείστον επιδείξει οι Δημοκρατικοί όσον αφορά το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από το αξίωμα κατά τη δεύτερη θητεία του.

Κατά δεκάδες, Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι ο Τραμπ δεν θα πρέπει πλέον να υπηρετεί στον Λευκό Οίκο, είτε μέσω της διαδικασίας καθαίρεσης (impeachment) είτε μέσω της 25ης Τροπολογίας, η οποία επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και το υπουργικό συμβούλιο να κρίνουν ότι ένας πρόεδρος δεν είναι πλέον σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Όπως αναφέρει το Associated Press, παρότι ο Τραμπ τελικά υπαναχώρησε από την απειλή του και συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων με το Ιράν, το επεισόδιο ανέδειξε τις αυξανόμενες απαιτήσεις προς τους Δημοκρατικούς να αντιταχθούν στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο με τον πιο σθεναρό τρόπο. Όπως δήλωσαν νομοθέτες, τα γραφεία του Κογκρέσου κατακλύστηκαν από τηλεφωνήματα σχετικά με το Ιράν.

Η έκταση της αντίδρασης των Δημοκρατικών υπογράμμισε τη σοβαρότητα της αποκαλυπτικής απειλής του Τραμπ προς μια χώρα με περισσότερους από 91 εκατομμύρια κατοίκους. Παράλληλα, ανέβασε το πολιτικό διακύβευμα στο εσωτερικό για μια σύγκρουση που απέχει πολύ από το να τελειώσει. Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να καταθέσει για τον πόλεμο και να αιτιολογήσει τα αιτήματά της για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα στρατιωτική δαπάνη.

Ο Τσακ Σούμερ με τον Χακίμ Τζέφρις

«Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε όσα είπε ο πρόεδρος ως διαπραγματευτική τακτική», δήλωσε η βουλευτής των Δημοκρατικών από την Καλιφόρνια, Σάρα Τζέικομπς, σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο την Πέμπτη.

«Είναι σημαντικό, ακόμη κι αν καταφέραμε αυτή την κατάπαυση του πυρός, για την οποία προσεύχομαι να διατηρηθεί, να ζητήσουμε λογοδοσία από αυτόν τον πρόεδρο για όσα απείλησε, γιατί η απειλή γενοκτονίας δεν είναι μόνο αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, αλλά και με το ομοσπονδιακό μας δίκαιο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η ηγεσία των Δημοκρατικών και πολλοί μετριοπαθείς στο κόμμα έχουν αποφύγει να υποστηρίξουν την καθαίρεση, ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια απομάκρυνσης του Τραμπ από το αξίωμα είναι καταδικασμένη να αποτύχει όσο οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν το Κογκρέσο.

Βραχυπρόθεσμα, οι Δημοκρατικοί ηγέτες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία πιέζουν τους Ρεπουμπλικάνους να συνεργαστούν μαζί τους και να περάσουν νομοθεσία που θα υποχρεώνει τον Τραμπ να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση κατά του Ιράν.

Η Έμιλι Ράνταλ

Μερικοί Δημοκρατικοί επιχείρησαν κατά τη διάρκεια σύντομης συνεδρίασης της Βουλής την Πέμπτη να περάσουν ένα λεγόμενο ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες σχετικά με το Ιράν, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν το σώμα, δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημά τους.

«Χρειαζόμαστε τον πρόεδρο της Βουλής, Τζόνσον, να μας καλέσει σε συνεδρίαση», δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής Έμιλι Ράνταλ από την Ουάσιγκτον. «Ο αμερικανικός λαός το αξίζει αυτό».

Η Καρολάιν Λέβιτ

Στον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ υπερασπίστηκε τη ρητορική του Τραμπ ως αποτελεσματική.

«Νομίζω ότι ήταν μια πολύ, πολύ ισχυρή απειλή από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που οδήγησε το ιρανικό καθεστώς να υποχωρήσει, να ζητήσει κατάπαυση του πυρός και να συμφωνήσει στο άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε σε ενημέρωση Τύπου την Τετάρτη.

Οι τηλεφωνικές γραμμές του Κογκρέσου «μπλόκαραν» από πολίτες

Καθώς εντείνουν την πίεση κατά του Τραμπ, οι Δημοκρατικοί ανταποκρίνονται στις ανησυχίες της βάσης τους και των ψηφοφόρων τους. Τα γραφεία του Κογκρέσου βομβαρδίστηκαν αυτή την εβδομάδα από τηλεφωνήματα και emails, κυρίως από πολίτες που ανησυχούν για τη ρητορική του προέδρου.

Στη Βουλή, το γραφείο της βουλευτού Σούζαν ΝτελΜπέν έλαβε «πάρα πολλά» τηλεφωνήματα και emails τη Δευτέρα και την Τρίτη, κυρίως για το Ιράν αλλά και για την καθαίρεση του Τραμπ ή την απομάκρυνσή του μέσω της 25ης Τροπολογίας, σύμφωνα με συνεργάτη του AP που ζήτησε ανωνυμία.

Όταν το προσωπικό της περιφέρειάς της έκανε διάλειμμα την Τρίτη, επέστρεψε μία ώρα αργότερα σε 75 νέα φωνητικά μηνύματα για το Ιράν.

«Τα τηλέφωνα στο γραφείο μου δεν έχουν σταματήσει να χτυπούν», δήλωσε η βουλευτής Μαξίν Ντέξτερ από το Όρεγκον, καλώντας τους συναδέλφους της να επιστρέψουν άμεσα στην Ουάσιγκτον.

Το γραφείο της δέχθηκε 257 κλήσεις την Τρίτη – περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ημέρα.

Το κύμα αυτό φαίνεται να προέκυψε αυθόρμητα και όχι ως οργανωμένη εκστρατεία πίεσης.

Παρότι ορισμένες εξωτερικές ομάδες έχουν κυκλοφορήσει ορισμένα σημεία συζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών λεπτομερειών για την ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας, δεν υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια να κατακλυστούν τα γραφεία του Κογκρέσου με ένα ενιαίο μήνυμα, σύμφωνα με Δημοκρατικό στρατηγικό σύμβουλο.

Ήταν απλώς ο «τρόμος» από όσα έλεγε ο Τραμπ και η κλίμακα των απειλών του που κινητοποίησαν τον κόσμο.

Στη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος, αρκετές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρότειναν επίσης την απομάκρυνση του Τραμπ μέσω της 25ης Τροπολογίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ

Θα προχωρήσουν οι Δημοκρατικοί σε νέα καθαίρεση;

Οι Δημοκρατικοί καθαίρεσαν τον Τραμπ δύο φορές κατά την πρώτη του θητεία, αλλά αθωώθηκε και τις δύο φορές. Τους τελευταίους 16 μήνες απέφυγαν τέτοιες συζητήσεις, εστιάζοντας περισσότερο σε ζητήματα καθημερινότητας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν επίσης πλειοψηφία στη Βουλή και έχουν απορρίψει εύκολα δύο προηγούμενες προσπάθειες καθαίρεσης κατά τη δεύτερη θητεία του. Πολλοί Δημοκρατικοί είτε συντάχθηκαν με τους Ρεπουμπλικάνους είτε ψήφισαν «παρών».

Όλα αυτά άλλαξαν όταν ο Τραμπ απείλησε την Τρίτη να αφανίσει «έναν ολόκληρο πολιτισμό».

«Κατάπαυση του πυρός ή όχι, ο Τραμπ έχει ήδη διαπράξει πράξη που δικαιολογεί καθαίρεση. Το Κογκρέσο πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά και να τον απομακρύνει πριν προκαλέσει περισσότερη ζημιά στη χώρα και τον κόσμο», δήλωσε ο βουλευτής Σεθ Μόουλτον.

Δεν είναι σαφές πώς θα διαχειριστεί ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, τις πιέσεις για νέα καθαίρεση. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί ηγέτες προγραμματίζουν τηλεδιάσκεψη με μέλη της Δικαστικής Επιτροπής με θέμα τη λογοδοσία της κυβέρνησης Τραμπ και την 25η Τροπολογία.

Η Μαντλίν Ντιν

Η βουλευτής Μαντλίν Ντιν δήλωσε ότι υποστηρίζει την καθαίρεση, αλλά θεωρεί ότι προς το παρόν πρέπει να καθυστερήσει, καθώς οι Δημοκρατικοί είναι μειοψηφία. Αντί αυτού, κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να αντιταχθούν στις απειλές του Τραμπ.

Προέβλεψε ότι η ανάγκη απομάκρυνσής του θα ενταθεί όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια εύθραυστη ειρηνευτική συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «χαοτική» και μη εφαρμόσιμη.

Ωστόσο, τόνισε ότι η απειλή του Τραμπ να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό θα έπρεπε ήδη να είναι αρκετή.

«Ο πρόεδρος έκανε ολόκληρο τον πλανήτη να παρακολουθεί την τρέλα του», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Εκτός ελέγχου ο Νετανιάχου, αποβάλλει την Ισπανία από το κέντρο συντονισμού για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

AI: Πανικός με το «Mythos» της Anthropic, μυστική σύσκεψη στις ΗΠΑ, ανησυχία σε τράπεζες για την κυβερνοασφάλεια

Συναγερμός για ελλείψεις καυσίμων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια