AI: Πανικός με το «Mythos» της Anthropic, μυστική σύσκεψη στις ΗΠΑ, ανησυχία σε τράπεζες για την κυβερνοασφάλεια

Στον πυρήνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ έχει φτάσει η ανησυχία για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια, με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ να καλούν ηγέτες της Wall Street σε επείγουσα συνάντηση. Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic θα εγκαινιάσει μια εποχή αυξημένου κυβερνο-κινδύνου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών και είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι επαρκώς προετοιμασμένα για πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους που ανακύπτουν από το Mythos της Anthropic και από ενδεχόμενα παρόμοια μοντέλα, και ότι λαμβάνουν προφυλάξεις για την προστασία των συστημάτων τους, σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση του θέματος που ζήτησαν από το Bloomberg να μην κατονομαστούν λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα των συζητήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής τραπεζών όπως οι Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup και Morgan Stanley, ενώ απουσίαζε ο CEO της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον.

Η συνάντηση, η οποία δεν είχε προηγουμένως δημοσιοποιηθεί και οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελεί ένα ακόμη σημάδι ότι οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν την πιθανότητα μιας νέας γενιάς κυβερνοεπιθέσεων ως έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Όλες οι τράπεζες που κλήθηκαν στη συνάντηση χαρακτηρίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές ως συστημικά σημαντικές, γεγονός που σημαίνει ότι η σταθερότητά τους αποτελεί προτεραιότητα για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το Mythos της Anthropic είναι ένα πιο ισχυρό σύστημα, το οποίο η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης έχει δηλώσει ότι είναι ικανό να εντοπίζει και στη συνέχεια να εκμεταλλεύεται ευπάθειες σε κάθε σημαντικό λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, όταν κατευθύνεται από χρήστη να το πράξει.

Η επιφυλακτικότητα των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τη δύναμη του μοντέλου στα χέρια χάκερ αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες της ίδιας της Anthropic. Η Anthropic έχει περιορίσει αρχικά τη διάθεσή του μόνο σε λίγες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Οι εταιρείες αυτές, στις οποίες περιλαμβάνονται η Amazon και η Apple, καθώς και η JPMorgan, αποτελούν μέρος του «Project Glasswing», το οποίο θα εργαστεί για την ασφάλεια των πιο σημαντικών συστημάτων πριν καταστούν διαθέσιμα άλλα παρόμοια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic έχει δηλώσει ότι πριν από την πρόσφατη διάθεση του μοντέλου είχε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με το Mythos και τις «επιθετικές και αμυντικές κυβερνο-ικανότητές» του.

Υπενθυμίζεται ότι η Anthropic βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την κυβέρνηση Τραμπ. Το Πεντάγωνο είχε χαρακτηρίσει την εταιρεία ως κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα, χαρακτηρισμό στον οποίο η Anthropic έχει αντιταχθεί. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε, τουλάχιστον προς το παρόν, το αίτημα της Anthropic να ανασταλεί ο χαρακτηρισμός του Πενταγώνου.

Ο Όρμπαν είχε στιγμή… Τσαουσέσκου – Πλήθος σε ομιλία του φώναζε «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτια σας» (video)

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαίστειου Κιλαουέα – Λάβα εκτοξεύτηκε σε ύψος 190 μέτρων (video)



Βρετανία: Ο Στάρμερ «έχει απηυδήσει» με Τραμπ και Πούτιν λόγω ενεργειακής κρίσης (video)