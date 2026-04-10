Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαίστειου Κιλαουέα – Λάβα εκτοξεύτηκε σε ύψος 190 μέτρων (video)

Εντυπωσιακές εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στη Χαβάη, μετά τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα.

Σύμφωνα με το United States Geological Survey (USGS), το οποίο παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα του, η λάβα εκτοξεύτηκε σε ύψος εκατοντάδων μέτρων.

Η εκτόξευση λάβας ξεκίνησε στις 11:10 το πρωί τοπική ώρα (21:10 ώρα Ελλάδας) και καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση.

Hawaii's Kilauea volcano erupted again with lava fountains reaching 625 feet above ground, marking the 44th episode since the volcano began erupting on and off in late 2024, according to the United States Geological Survey pic.twitter.com/ThLiPjZLF5 — Reuters (@Reuters) April 10, 2026

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι πίδακες έφτασαν έως και τα 190 μέτρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

Το Κιλαουέα θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως και βρίσκεται σε συνεχή δραστηριότητα με διακοπές από τις 23 Δεκεμβρίου 2024, επισημαίνει το Reuters.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί την 44η εκτόξευση λάβας την τρέχουσα εκρηκτική περίοδο. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικημένων περιοχών.

