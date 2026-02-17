Χαβάη: Εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα – Συντριβάνια λάβας που έφτασαν τα 400 μέτρα ύψος (videos)

Μια ακόμη εντυπωσιακή επίδειξη της δύναμης της Γης καταγράφηκε σε βίντεο το Σαββατοκύριακο, όταν ένας πίδακας λιωμένου πετρώματος εκτινάχθηκε από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη.

Το Κιλαουέα, που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, παρουσίασε ένα εκρηκτικό επεισόδιο διάρκειας σχεδόν 10 ωρών την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), με συντριβάνια λάβας να εκτοξεύονται έως και 400 μέτρα στον αέρα.

Βίντεο που καταγράφηκε από ζωντανή μετάδοση της USGS δείχνει μια έντονα κόκκινη ροή λάβας να εκτινάσσεται από τη γη, προερχόμενη από το 42ο επεισόδιο μιας έκρηξης που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024. Τα σύννεφα καπνού που δημιουργήθηκαν έφτασαν περιπου τα 11.000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, σύμφωνα με την USGS.

Kīlauea Update: Episode 42 Summary



Lava fountaining from the north and south vents in Halemaʻumaʻu stopped at 11:38 PM HST, Feb 15 after 9 hrs 48 mins of activity.



🌋 Peak fountain heights: South ~400 m (1300 ft), North ~300 m (1000 ft).

💨 Plume reached 35,000 ft; light ash &… pic.twitter.com/BsdWwHhdgo — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) February 16, 2026

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και το πιο ενεργό στο νησί της Χαβάης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Σχηματίστηκε για πρώτη φορά περίπου πριν από 280.000 χρόνια και αναδύθηκε πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας περίπου πριν από 100.000 χρόνια, έχοντας εκραγεί δεκάδες φορές από το 1952.

Το Κιλαουέα εκρήγνυται κατά διαστήματα από τις 23 Δεκεμβρίου 2024. Οι περισσότερες εκρήξεις τελειώνουν μέσα σε 12 ώρες, με ενδιάμεσες παύσεις που μπορεί να διαρκέσουν από αρκετές ημέρες έως και δύο εβδομάδες.

Διαβάστε επίσης:

Πρόοδο στις συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ βλέπει το Ιράν

Στο επίκεντρο το εδαφικό στις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη Γενεύη

Έρευνα σε βάρος της πλατφόρμας Shein για τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά