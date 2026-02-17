Πρόοδο στις συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ βλέπει το Ιράν

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις κύριες «κατευθυντήριες αρχές» σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά στη Γενεύη την Τρίτη, αλλά χρειάζεται ακόμη να γίνει δουλειά, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί.

Η πρόοδος δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, αλλά ο δρόμος έχει ξεκινήσει, δήλωσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

FM @araghchi: The time for the next round of negotiations is not yet determined.



🔹 It was agreed that the two sides would work on the texts of potential agreements, exchange those texts, and set another date for the third round of negotiations. pic.twitter.com/GwNOM9snHl — Tehran Times (@TehranTimes79) February 17, 2026

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, καθώς διεξάγει συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στείλει μια δύναμη μάχης στην περιοχή του Κόλπου για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί, ενώ ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του θα αποτύχει.

Ακριβώς τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συνομιλίες στη Γενεύη, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τμήματα του στρατηγικού στενού θα κλείσουν για λίγες ώρες λόγω «προφυλάξεων ασφαλείας», ενώ οι επίλεκτοι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν θα διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις εκεί.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει το στενό για την εμπορική ναυτιλία εάν δεχθεί επίθεση, μια κίνηση που θα στραγγάλιζε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτόξευε τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Παράλληλα με τον Αραγκτσί, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετείχαν στις συνομιλίες της Γενεύης, οι οποίες διεξάγονταν με τη μεσολάβηση του Ομάν, δήλωσε στο Reuters πηγή με ενημέρωση επί του θέματος.

