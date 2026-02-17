search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 16:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 14:48

Ιράν: Τμήματα του Στενού του Ορμούζ κλείνουν για λίγες ώρες λόγω στρατιωτικών γυμνασίων των Φρουρών της Επανάστασης (photos/video)

17.02.2026 14:48
strait-of-hormuz_iran_1702_1920-1080_new
credit: AP

Τμήματα του Στενού του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες σήμερα για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στον δίαυλο.

Το στενό είναι η ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Διαβάστε επίσης:

Εγκρίθηκε κι επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισπανία: «Φαίνεται ότι τα θύματα ήταν όλα ανήλικοι», νέα στοιχεία για τη φονική πυρκαγιά με τους πέντε νεκρούς (videos)

Τζέφρι Έπσταϊν: Για πρώτη φορά έρευνα και στο «σκοτεινό» «Ράντσο Ζορό» όπου θύματά του κακοποιούνταν σεξουαλικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Μαθητής παρασύρθηκε από ΙΧ έξω από το σχολείο του – Νοσηλεύεται με κάταγμα

shein-sex-dolls
ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα σε βάρος της πλατφόρμας Shein για τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

eleni glykatzi arveler 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη – Αρβερλέρ: Δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εν μέσω επευφημιών έφυγε από τα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης – Προς ανάκληση λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο

kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 15:59
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Μαθητής παρασύρθηκε από ΙΧ έξω από το σχολείο του – Νοσηλεύεται με κάταγμα

shein-sex-dolls
ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα σε βάρος της πλατφόρμας Shein για τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

eleni glykatzi arveler 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη – Αρβερλέρ: Δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

1 / 3