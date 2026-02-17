Ιράν: Τμήματα του Στενού του Ορμούζ κλείνουν για λίγες ώρες λόγω στρατιωτικών γυμνασίων των Φρουρών της Επανάστασης (photos/video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τμήματα του Στενού του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες σήμερα για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στον δίαυλο.
Το στενό είναι η ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.
