17.02.2026 12:59

Τζέφρι Έπσταϊν: Για πρώτη φορά έρευνα και στο «σκοτεινό» «Ράντσο Ζορό» όπου θύματά του κακοποιούνταν σεξουαλικά

17.02.2026 12:59
EPSTAIN
AP

Βουλευτές του Νέου Μεξικού ενέκριναν χθες Δευτέρα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την έναρξη ενδελεχούς έρευνας για πρώτη φορά για το τι συνέβαινε στο Ράντσο Ζορό, που ανήκε στον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν .

Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν βουλευτές και από τα δύο κόμματα θα ζητήσει να καταθέσουν γυναίκες που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο αυτό, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Σάντα Φε, της πρωτεύουσας της πολιτείας του Νέου Μεξικού.

Οι βουλευτές καλούν επίσης και τους κατοίκους της περιοχής να καταθέσουν.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019 , όπου κρατούνταν αντιμέτωπος με κατηγορίες για εξώθηση ανηλίκων στην πορνεία.

Η λεγόμενη επιτροπή αλήθειας, που αποτελείται από τέσσερις βουλευτές, επιδιώκει να ταυτοποιήσει επισκέπτες του ράντσου και πολιτειακούς αξιωματούχους που ενδέχεται να γνώριζαν τι συνέβαινε εκεί, ή είχαν πάρει μέρος στη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών, ενήλικων και ανήλικων.

Η επιτροπή θα ξεκινήσει τις εργασίες της σήμερα και θα παρουσιάσει τα προκαταρκτικά της ευρήματα τον Ιούλιο και την τελική της έκθεση ως το τέλος του έτους.

Τα εκατομμύρια αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες εβδομάδες το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψαν τους δεσμούς του Έπσταϊν με δύο Δημοκρατικούς πρώην κυβερνήτες του Νέου Μεξικού και έναν γενικό εισαγγελέα της πολιτείας.

«Ουσιαστικά έκανε ό,τι ήθελε σε αυτή την πολιτεία, χωρίς καμία λογοδοσία», δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής του Νέου Μεξικού Άντρεα Ρομέρο.

Υπερασπιστές των θυμάτων του Έπσταϊν χαιρέτισαν την απόφαση, καταγγέλλοντας ότι οι ομοσπονδιακοί ερευνητές επικεντρώθηκαν στις δραστηριότητες του χρηματιστή στο νησί που διέθετε στην Καραϊβική και στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, αλλά όχι στο Ράντσο Ζορό.

«Πολλές από τις επιζήσασες είχαν εμπειρίες στο Νέο Μεξικό και, όπως μάθαμε (…) υπήρχαν τοπικοί πολιτικοί και άλλοι που γνώριζαν τι συνέβαινε», δήλωσε η δικηγόρος Ζίγκριντ ΜακΚόλεϊ το γραφείο της οποίας έχει εκπροσωπήσει εκατοντάδες θύματα του Έπσταϊν.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε καταγγείλει πριν την αυτοκτονία της ότι είχε κακοποιηθεί επανειλημμένα στο ράντσο, πρόσθεσε η ΜακΚόλεϊ.

Αν και είχαν κατατεθεί πολλές προσφυγές, σύμφωνα με τις οποίες ο Έπσταϊν κακοποιούσε σεξουαλικά κορίτσια στο Ράντσο Ζορό, δεν του είχαν απαγγελθεί ποτέ κατηγορίες.

Η βουλευτής Άντρεα Ρομέρο τόνισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης έχουν πραγματοποιήσει έρευνες στο ράντσο, το οποίο στην περιοχή ήταν γνωστό ως «το ράντσο του πλέιμποϊ», όπου ο Έπσταϊν φέρεται να είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ένα 16χρονο κορίτσι ήδη το 1996.

Ο Χέκτορ Μπαλντέρας, πρώην γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, ξεκίνησε έρευνα το 2019 για το ράντσο, η οποία όμως ανεστάλη έπειτα από αίτημα ομοσπονδιακών εισαγγελέων προκειμένου να αποφευχθεί «μια παράλληλη έρευνα», ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του.

Ο Έπσταϊν αγόρασε το ράντσο το 1993 από τον Μπρους Κινγκ, που είχε εκλεγεί τρεις φορές κυβερνήτης του Νέου Μεξικού και πέθανε το 2009, και το πούλησε το 2023 στον Τεξανό επιχειρηματία και πολιτικό Ντον Χάφινες.

Σε κατάθεσή της το 2016 σε δικαστήριο η Τζιούφρε δήλωσε ότι η σύντροφος του Έπσταϊν, η Γκίλεν Μάξγουελ, της είπε να κάνει «μασάζ» στον εκλιπόντα πρώην κυβερνήτη του Νέου Μεξικού Μπιλ Ρίτσαρντσον. Στα απομνημονεύματά της η Τζιούφρε ανέφερε ότι η εντολή αυτή σήμαινε ότι έπρεπε να συνευρεθεί σεξουαλικά με κάποιον.

Στο ντοκιμαντέρ «Surviving Jeffrey Epstein» η Ρέιτσελ Μπεναβίντεζ, πρώην μασέζ από τη Σάντα Φε, κατηγόρησε τον Έπσταϊν για σεξουαλική κακοποίηση, αφού την προσέλαβε να εργαστεί στο ράντσο.

