17.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Η αρχή προστασίας δεδομένων στην Ιρλανδία ξεκίνησε έρευνα για τις deepfake σεξουαλικού περιεχομένου φωτογραφίες του Grok

grok

Η αρχή προστασίας δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το Grok, το chatbox του Χ που ανήκει στον Έλον Μασκ, για τη δημιουργία και τη δημοσίευση σεξουαλικού περιεχομένου deepfake φωτογραφιών και βίντεο, ακόμη και παιδιών.

Στόχος της έρευνας αυτής, που διεξάγεται εξ ονόματος της ΕΕ, είναι να καθοριστεί αν το Χ σέβεται τις υποχρεώσεις του βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας των δεδομένων (GDPR) όταν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με τη δημιουργία και τη δημοσίευση αυτών των εικόνων, διευκρίνισε η DPC σε ανακοίνωσή της.

Η DPC είναι σε θέση να ενεργεί εξ ονόματος της ΕΕ διότι η ευρωπαϊκή έδρα του Χ βρίσκεται στην Ιρλανδία.

Το Grok κατακλύστηκε τον προηγούμενο μήνα με αλλοιωμένες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και σχεδόν γυμνές φωτογραφίες και βίντεο πραγματικών προσώπων, προκαλώντας αγανάκτηση σε όλο τον κόσμο.

Το Χ ανακοίνωσε περιορισμούς προκειμένου να εμποδίσει τη δημιουργία τέτοιων εικόνων μέσω του Grok, όμως το chatbox συνέχισε να τις παράγει όταν του το ζητούσαν χρήστες, επεσήμανε το Reuters νωρίτερα τον Φεβρουάριο.

Πολλές χώρες ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο ότι μπλοκάρουν το Grok, ενώ άλλες, όπως η Βρετανία, ξεκίνησαν έρευνα εις βάρος του Χ και ενίσχυσαν το ρυθμιστικό τους πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον Γκράχαμ Ντόιλ, αναπληρωτή επιθεωρητή της DPC, η αρχή βρίσκεται σε επαφή με το Χ «μετά την εμφάνιση πριν κάποιες εβδομάδες των πρώτων άρθρων στον Τύπο που αναφέρονταν στη φερόμενη ως ικανότητα των χρηστών της πλατφόρμας να ζητούν από το Grok (…) τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων πραγματικών προσώπων, περιλαμβανομένων παιδιών».

Η επιβολή ρυθμιστικού πλαισίου στους αμερικανικούς κολοσσούς του ίντερνετ είναι μεταξύ των ζητημάτων που προκαλούν ένταση μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και άλλα μέλη της κυβέρνησής του επικρίνουν τις προσπάθειες της ΕΕ να επιβάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ ο ιδιοκτήτης του Χ, ο Μασκ, έχει επίσης εκφράσει την αντίθεσή του.

Στα τέλη Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου έρευνα για το αν το Grok διασπείρει παράνομο περιεχόμενο, όπως αλλοιωμένες εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, στην ΕΕ.

