ΚΟΣΜΟΣ

17.02.2026 10:24

Τραμπ σε Κούβα: Είστε αποτυχημένο κράτος, καταλήξτε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ

17.02.2026 10:24
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε χθες Δευτέρα ότι η Κούβα είναι «ένα αποτυχημένο κράτος» και κάλεσε την Αβάνα να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, αν και απέρριψε το ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης για την ανατροπή της κουβανικής κυβέρνησης.

«Η Κούβα είναι αυτή τη στιγμή ένα αποτυχημένο κράτος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ μιλάνε με την Κούβα «αυτή τη στιγμή», εξηγώντας ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αναλάβει τις συνομιλίες.

«Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουν σε συμφωνία», εκτίμησε ο Τραμπ. «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά η Κούβα και εμείς μιλάμε. Στο μεταξύ υπάρχει ένα εμπάργκο, δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχουν χρήματα», συνέχισε.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν στην Κούβα μια στρατιωτική επιχείρηση, αντίστοιχη με αυτή που διεξήγαγαν στη Βενεζουέλα η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε: «Γιατί να απαντήσω σε αυτό; Αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν μια πολύ σκληρή επιχείρηση, όπως μπορείτε να φανταστείτε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι απαραίτητο».

Η Κούβα είναι αντιμέτωπη με μεγάλες ελλείψεις σε καύσιμα και διακοπές ηλεκτροδότησης, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει το εμπάργκο στη χώρα – που ισχύει εδώ και δεκαετίες—και ασκεί πιέσεις σε άλλα κράτη ώστε να μην στέλνουν πετρέλαιο στην Αβάνα.

Αναφερόμενος στις ελλείψεις καυσίμων, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι αποτελούν «ανθρωπιστική απειλή».

