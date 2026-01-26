search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 11:23

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά νομικές διαδικασίες εναντίον του Grok 

26.01.2026 11:23
grok

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει σήμερα διαδικασίες εναντίον του εργαλείου παραγωγής εικόνων Grok, του chatbot τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την xAI του Έλον Μασκ.

Την είδηση αποκάλυψε η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ.

Τα αυστηρότερα μέτρα έχουν στόχο να υποχρεώσουν την εταιρεία του Μασκ xAI να αποσύρει το chatbot από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Η εφαρμογή έχει προκαλέσει σάλο και οργή καθώς με μία εντολή ξεγυμνώνει πρόσωπα -γυναίκες και παιδιά- και έχουν γίνει χιλιάδες καταγγελίες σε βάρος του Μασκ και της πλατφόρμας.

Διαβάστε επίσης:

«Μαύροι Πάνθηρες»: Άρχισαν ένοπλες περιπολίες ενάντια στον ICE

Τραμπ εναντίον… Ιστορίας: Τι πραγματικά ισχύει για τη Γροιλανδία

Μινεάπολη: «Κεραυνοί» Μπιλ Κλίντον κατά Τραμπ – «Σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxi-dagestan-2
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Περαστικοί έσωσαν ένα παιδί και τη μητέρα του από ταξί που βυθιζόταν

paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

violanta_ekrixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

pneymoniokokkos new
ΥΓΕΙΑ

Πνευμονιόκοκκος: Ο «αόρατος» εχθρός των πνευμόνων και το εμβόλιο που σώζει ζωές

xaris_doukas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:10
taxi-dagestan-2
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Περαστικοί έσωσαν ένα παιδί και τη μητέρα του από ταξί που βυθιζόταν

paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

violanta_ekrixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

1 / 3