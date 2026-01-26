Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά νομικές διαδικασίες εναντίον του Grok 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει σήμερα διαδικασίες εναντίον του εργαλείου παραγωγής εικόνων Grok, του chatbot τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την xAI του Έλον Μασκ.
Την είδηση αποκάλυψε η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ.
Τα αυστηρότερα μέτρα έχουν στόχο να υποχρεώσουν την εταιρεία του Μασκ xAI να αποσύρει το chatbot από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Handelsblatt.
Η εφαρμογή έχει προκαλέσει σάλο και οργή καθώς με μία εντολή ξεγυμνώνει πρόσωπα -γυναίκες και παιδιά- και έχουν γίνει χιλιάδες καταγγελίες σε βάρος του Μασκ και της πλατφόρμας.
