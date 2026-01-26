«Μαύροι Πάνθηρες»: Άρχισαν ένοπλες περιπολίες ενάντια στον ICE

Δυστυχώς η κατάσταση με την μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να εκτροχιάζεται. Οι άντρες της ομοσπονδιακής ICE έχοντας αφομοιώσει πλήρως το «πνεύμα» της κυβέρνησης Τραμπ παραβιάζουν σε καθημερινή βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα των Αμερικανών πολιτών.

Εισβολές σε σπίτια πολιτών δίχως ένταλμα, συλλήψεις πολιτών δίχως ένταλμα, βιαιοπραγίες και τραμπουκισμοί χωρίς προηγούμενο, τραυματισμοί, καταδιώξεις και δολοφονίες χωρίς νομικές συνέπειες για τους παλικαράδες της ICE.

Το 2025, χρονιά με ρεκόρ θανάτων

Το 2025, ήταν η χρονιά με τα περισσότερα θύματα εδώ και 20 χρόνια. Συνολικά 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στα κέντρα μεταγωγών και κράτησης της ICE, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Άλλοι πέθαναν από καρδιακή προσβολή, άλλοι από εγκεφαλικά επεισόδια, άλλοι από αναπνευστικά «προβλήματα», άλλοι από φυματίωση, και άλλοι «αυτοκτόνησαν» κάτω από την επίβλεψη του ICE.

Οι περισσότεροι ήταν νέοι άνθρωποι από 29 έως 44 χρόνων δίχως προηγούμενα θέματα υγείας. Οι οικογένειες και οι δικηγόροι τους μιλούν πλέον ανοιχτά για εγκληματική αμέλεια των Αρχών.

Υπενθυμίζουμε ότι από τα 68.440 άτομα που είχε συλλάβει ο ICE στα μέσα του περασμένου Δεκέμβρη (2025), το 75% εξ’ αυτών δεν είχαν διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη, ούτε είχαν προηγούμενες καταδίκες για οποιοδήποτε κακούργημα στις ΗΠΑ.

Τρόμος στις πόλεις

Οι πόλεις των ΗΠΑ, έχουν έλθει αντιμέτωπες με μια ασύμετρη απειλή.

Οι ομάδες της ICE τριγυρίζουν σαν μπουλούκια τραμπούκων στα αστικά κέντρα, παρενοχλώντας, καταδιώκοντας, συλλαμβάνοντας, χτυπώντας, τραυματίζοντας και δολοφονώντας Αμερικανούς πολίτες χωρίς να υπόκεινται στους στοιχειώδεις κανόνες μιας ευνομούμενης πολιτείας.

Τόσο οι πολίτες όσο και οι δημοτικές αρχές της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες, του Σικάγο, της Μινεάολης, της Μινεσότα, έχουν εναντιωθεί σ’ αυτή την άνευ προηγουμένου αυθαιρεσία.

Οι άντρες που είναι στρατολογημένοι στην ICE, είναι άτομα που προέρχονται από παραστρατιωτικά περιβάλλοντα, και κυκλοφορούν με καλυμμένα τα πρόσωπά τους νομίζοντας πως είναι «υπεράνω του νόμου».

Άνθρωποι που καλύπτονται από έναν επίσημο κυβερνητικό μηχανισμό ψεύδους, και τελικά δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν θεσμικό παράγοντα του κράτους.

Η «εν ψυχρώ» δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, δεν θα είχε διαπραχθεί ποτέ από έναν Ευρωπαίο αστυνομικό.

Η προχθεσινή δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, η άρνηση των Αρχών να ανακοινώσουν το όνομα του θύματος, και η είδηση ότι «το θύμα κρατούσε στο χέρι του όπλο» η οποία καταρρίφθηκε πολύ σύντομα, ρίχνουν λάδι στη φωτιά, αυξάνουν την ανασφάλεια των Αμερικανών πολιτών που νιώθουν ότι η τοπική και πολιτειακή Αστυνομία δεν μπορεί να τους προστατέψει και προοιωνίζονται ακόμη αγριότερες καταστάσεις.

«Μαύροι Πάνθηρες»

Μέσα σ’ όλα αυτά, ένα ρεπορτάζ της καναδικής τηλεόρασης κατέγραψε στην πόλη της Φιλαδέλφεια και τις πρώτες ένοπλες περιπολίες των «Μαύρων Πανθήρων» που έχουν σκοπό να προστατεύσουν τις γειτονιές τους από τις αυθαιρεσίες και τις δολοφονικές διαθέσεις των μασκοφόρων αντρών του ICE.

Οι οπλοφόροι «Μαύροι Πάνθηρες» περιπολούν φέροντας πολυβόλα «ΑΚ47» (Καλάσνικοφ) και δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν τις γειτονιές τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ανοίξουν πρώτοι «πυρ». Αν όμως δεχθούν πυροβολισμούς δεν θα διστάσουν να απαντήσουν.

Οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι άνθρωποι σκληροτράχηλοι που συμμετείχαν σε αιμοσταγείς συμμορίες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει για τα λάθη τους, κι έχουν αφήσει πίσω τους τη ζωή της παρανομίας.

Άνθρωποι που τουλάχιστον κυκλοφορούν δίχως να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, άνθρωποι έτοιμοι να προστατέψουν τις γειτονιές τους από τα ρατσιστικά εγκλήματα του ICE.

Ο πρόεδρος Τραμπ, όπως στην πρώτη θητεία του ενθάρρυνε τους οπαδούς του στην κατάληψη του Καπιτώλιου, έτσι και τώρα διαλέγει έναν δρόμο ολισθηρό και επικίνδυνο. Φαίνεται πως στις ΗΠΑ καλλιεργείται -από κάποιους- ένα κλίμα τεχνητής έντασης και εθνικού διχασμού.

