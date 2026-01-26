Μινεάπολη: «Κεραυνοί» Μπιλ Κλίντον κατά Τραμπ – «Σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Μπιλ Κλίντον, με αφορμή τη νέα δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη από τους κουμπουροφόρους της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Την ώρα που το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης, ότι ο δολοφονημένος Άλεξ Πρίτι απείλησε με όπλο τους πράκτορες της ICE, καταρρέει καθώς τα βίντεο κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς αυτούς – αντιθέτως, ενισχύουν το σενάριο της εν ψυχρώ ανθρωποκτονίας – ο Κλίντον με δήλωσή του κατακεραυνώνει τον Λευκό Οίκο και την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα, μας ζήτησαν να μην πιστέψουμε όσα βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια και προώθησαν όλο και πιο επιθετικές και προκλητικές τακτικές».

Αναλυτικά, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε τα εξής:

«Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε φρικτές εικόνες να εκτυλίσσονται στη Μινεάπολη και σε άλλες κοινότητες, πράγματα που ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσαν να συμβούν στην Αμερική. Άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχουν συλληφθεί μέσα από τα σπίτια τους, τους χώρους εργασίας τους και από τον δρόμο, από μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ειρηνικοί διαδηλωτές και πολίτες που ασκούσαν το συνταγματικό τους δικαίωμα να παρακολουθούν και να καταγράφουν τη δράση των αρχών έχουν συλληφθεί, ξυλοκοπηθεί, δεχτεί δακρυγόνα και, το πιο σοκαριστικό, στις περιπτώσεις της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν.

Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί. Για να γίνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα, σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα, μας ζήτησαν να μην πιστέψουμε όσα βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια και προώθησαν όλο και πιο επιθετικές και προκλητικές τακτικές, ακόμη και παρεμποδίζοντας έρευνες από τις τοπικές αρχές.

Στη διάρκεια μιας ζωής, υπάρχουν μόνο λίγες στιγμές όπου οι αποφάσεις που παίρνουμε και οι πράξεις που κάνουμε διαμορφώνουν την ιστορία για πολλά χρόνια. Αυτή είναι μία από αυτές. Αν παραδώσουμε τις ελευθερίες μας μετά από 250 χρόνια, ίσως να μην τις ξανακερδίσουμε ποτέ.

Εναπόκειται σε όλους όσοι πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας να σταθούμε όρθιοι, να υψώσουμε τη φωνή μας και να δείξουμε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να ανήκει στον λαό».

Over the course of a lifetime, we face only a few moments where the decisions we make and the actions we take will shape our history for years to come. This is one of them. pic.twitter.com/fr4TclLBZd January 25, 2026

