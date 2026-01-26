search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 09:15

Μινεάπολη: «Κεραυνοί» Μπιλ Κλίντον κατά Τραμπ – «Σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα»

26.01.2026 09:15
minneapolis_new

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Μπιλ Κλίντον, με αφορμή τη νέα δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη από τους κουμπουροφόρους της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Την ώρα που το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης, ότι ο δολοφονημένος Άλεξ Πρίτι απείλησε με όπλο τους πράκτορες της ICE, καταρρέει καθώς τα βίντεο κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς αυτούς – αντιθέτως, ενισχύουν το σενάριο της εν ψυχρώ ανθρωποκτονίας – ο Κλίντον με δήλωσή του κατακεραυνώνει τον Λευκό Οίκο και την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα, μας ζήτησαν να μην πιστέψουμε όσα βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια και προώθησαν όλο και πιο επιθετικές και προκλητικές τακτικές».

Αναλυτικά, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε τα εξής:

«Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε φρικτές εικόνες να εκτυλίσσονται στη Μινεάπολη και σε άλλες κοινότητες, πράγματα που ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσαν να συμβούν στην Αμερική. Άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχουν συλληφθεί μέσα από τα σπίτια τους, τους χώρους εργασίας τους και από τον δρόμο, από μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ειρηνικοί διαδηλωτές και πολίτες που ασκούσαν το συνταγματικό τους δικαίωμα να παρακολουθούν και να καταγράφουν τη δράση των αρχών έχουν συλληφθεί, ξυλοκοπηθεί, δεχτεί δακρυγόνα και, το πιο σοκαριστικό, στις περιπτώσεις της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν.

Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί. Για να γίνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα, σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα, μας ζήτησαν να μην πιστέψουμε όσα βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια και προώθησαν όλο και πιο επιθετικές και προκλητικές τακτικές, ακόμη και παρεμποδίζοντας έρευνες από τις τοπικές αρχές.

Στη διάρκεια μιας ζωής, υπάρχουν μόνο λίγες στιγμές όπου οι αποφάσεις που παίρνουμε και οι πράξεις που κάνουμε διαμορφώνουν την ιστορία για πολλά χρόνια. Αυτή είναι μία από αυτές. Αν παραδώσουμε τις ελευθερίες μας μετά από 250 χρόνια, ίσως να μην τις ξανακερδίσουμε ποτέ.

Εναπόκειται σε όλους όσοι πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας να σταθούμε όρθιοι, να υψώσουμε τη φωνή μας και να δείξουμε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να ανήκει στον λαό».

Διαβάστε επίσης

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 28 αγνοούμενοι σε ναυάγιο φέρι (photos/videos)

Ντόναλντ Τραμπ: «Τον Νοέμβριο, πιθανώς, έρχεται το τέλος του», λέει ο βιογράφος του

Μακελειό στο Μεξικό: Έντεκα νεκροί και 12 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου (videos/photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MarionMaréchal
ΚΟΣΜΟΣ

Σόι πάει το… ακροδεξιό «βασίλειο» – «Ατυχή συμβάντα» οι δολοφονίες από την ICE, λέει η ανιψιά της Λε Πεν

taxi-dagestan-2
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Περαστικοί έσωσαν ένα παιδί και τη μητέρα του από ταξί που βυθιζόταν

paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

violanta_ekrixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

pneymoniokokkos new
ΥΓΕΙΑ

Πνευμονιόκοκκος: Ο «αόρατος» εχθρός των πνευμόνων και το εμβόλιο που σώζει ζωές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:14
MarionMaréchal
ΚΟΣΜΟΣ

Σόι πάει το… ακροδεξιό «βασίλειο» – «Ατυχή συμβάντα» οι δολοφονίες από την ICE, λέει η ανιψιά της Λε Πεν

taxi-dagestan-2
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Περαστικοί έσωσαν ένα παιδί και τη μητέρα του από ταξί που βυθιζόταν

paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

1 / 3