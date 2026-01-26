Μακελειό στο Μεξικό: Έντεκα νεκροί και 12 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου (videos/photos)

Έντεκα νεκροί και 12 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε την Κυριακή (25/1) σε γήπεδο στην πολιτεία Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό.

Πρόκειται για μια από τις πολιτείες που πλήττονται περισσότερο από το κύμα βίας που σαρώνει τη χώρα, καθώς τη λυμαίνονται συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες τόνισαν πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

🚔🚑 Comando armado ultimó a once personas en #Salamanca, Guanajuato



Noticias con Moctezuma



Más información 👇https://t.co/RV5xfiGrw3 pic.twitter.com/h5vXPMJemt — Noticias con Moctezuma (@Joselmoctezuma) January 26, 2026

«Έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 11 ανθρώπων, από τους οποίους 10 έχασαν τη ζωή τους επιτόπου κι άλλος ένας καθώς δεχόταν ιατρικές φροντίδες σε κέντρο υγείας», διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ακόμη «12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά» και «δέχονται φροντίδες» από γιατρούς.

Εξάλλου τη νύχτα του Σαββάτου, τέσσερις σάκοι που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα αφέθηκαν από αγνώστους στην ίδια πόλη.

🚨 TRAGEDIA en Salamanca, Gto: Ataque armado en campo de fútbol de Loma de Flores deja 11 fallecidos (10 en el lugar, 1 en hospital) y 12 lesionados de manera oficial. Reportes extraoficiales mencionan hasta 23 decesos. Fuerte despliegue policial en la zona.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/enkOYFIu75 — DK 1250 (@dk1250) January 26, 2026

Η Γουαναχουάτο χαρακτηρίζεται σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, καθώς φιλοξενεί ιδίως εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων, ενώ διαθέτει επίσης πολλά τουριστικά θέλγητρα· όμως ταυτόχρονα σε αυτήν δρουν συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος που συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών και κλεμμένων καυσίμων, σημειώνουν αναλυτές.

Στην αρχή της χρονιάς, η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ διαβεβαίωνε πως ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα υποχώρησε το 2025 στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

