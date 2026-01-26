Αρκτικό ψύχος σαρώνει τις ΗΠΑ: Ιστορική χιονοκαταιγίδα με 7 νεκρούς, ακυρώσεις πτήσεων και 1 εκατ. σπίτια χωρίς ρεύμα

Σφοδρή κακοκαιρία με την ονομασία Fern πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας χιόνια, πάγο και καταρρακτώδεις βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Fern έχει προκαλέσει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και μπλόκαρε τόσο την αεροπορική όσο και την οδική κυκλοφορία, ενώ σε πολλές πολιτείες οι έντονες χιονοπτώσεις και η παγωνιά άφησαν πίσω τους σοβαρές καταστροφές αλλά και νεκρούς.

Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η χιονοθύελλα, η οποία επηρέασε περιοχές από το Νέο Μεξικό και το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία, έφερε “καταστροφικές” συσσωρεύσεις πάγου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), ενώ υπήρξαν και εκτεταμένα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, με εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις να μένουν χωρίς ρεύμα.

Franklin, Tennessee ice storm damage. It looks like a war zone all over Nashville area with trees collapsing under massive amounts of ice. It may get worse as temperatures are now dropping and winds are increasing. pic.twitter.com/UpA1BzaZEM January 25, 2026

Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν τις ΗΠΑ

Η κακοκαιρία αυτή χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σπάνια λόγω της έκτασής της. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της NWS, Άλισον Σαντορέλι, οι χιονοπτώσεις και οι καταιγίδες επηρέασαν μια ζώνη περίπου 2.000 μιλίων, από την περιοχή του Οχάιο έως τη Νέα Αγγλία, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στη ζωή των πολιτών.

Η Νέα Υόρκη καταγράφηκε με ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών, με την πόλη Watertown να σημειώνει -34°C και την Κοπενχάγη να φτάνει τους -45°C, ενώ η Πολιτεία του Μισισιπή υπέστη τη χειρότερη χιονοθύελλα από το 1994.

🚨 BREAKING: Winter Storm Fern Buries Ohio Walmart Lot



Who knew Winter Storm Fern would turn Columbus Ohio Walmart lot into snowy apocalypse? Cars buried 2-3 feet folks dig out amid chaos 12-18in snow Midwest 1M outages. ❄️🚗pic.twitter.com/3brjofrnRf https://t.co/THu1NN8Hgm January 26, 2026

Η μεγαλύτερη χιονοκαταιγίδα στην ιστορία του Μισισιπή

Στην πολιτεία του Μισισιπή, η χιονοκαταιγίδα έφερε προκάλεσε καταστροφές. Η Κάθριν Ρέιγκαν, κάτοικος της περιοχής που μίλησε στο Associate Press, περιέγραψε την κατάσταση, λέγοντας ότι “ο ήχος των δέντρων που έσπαγαν ήταν ανατριχιαστικός”. Ο κυβερνήτης του Μισισιπή, Τέιτ Ριβς, ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη επιχείρηση αποχιονισμού στην ιστορία της Πολιτείας, ρίχνοντας 200.000 γαλόνια αλατιού και χημικών στον δρόμο.

Στο Νάσβιλ, στο Τενεσί, οι κάτοικοι ανησυχούσαν για τη διάρκεια της ηλεκτροδότησης, καθώς τα δέντρα βάραιναν από τον πάγο και έπεφταν στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περιοχή Κολούμπια, Τενεσί, το χιόνι ήταν τόσο πυκνό που οι κάτοικοι δήλωσαν ότι ήταν “κλειδωμένοι” στα σπίτια τους.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης, η κατάσταση ήταν κάπως διαφορετική, καθώς οι κάτοικοι της Άνω Ανατολικής Όχθης του Μανχάταν, εν μέσω του χιονιά, διασκέδαζαν φτιάχνοντας χιονάνθρωπους και ρίχνοντας χιονόμπαλες, εκτιμώντας τις ομορφιές του χειμώνα παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν άλλες περιοχές της πόλης.

Winter Storm Fern: It’s EXTREME!“Ice storm apocalypse in Oxford, Mississippi. Hours of thunder freezing rain, power flashes lighting up the sky, stranded motorists, trees falling on cars under the weight of over an inch of ice accretion.”

Reed Timmer, PhD.

Extreme Meteorologist! pic.twitter.com/yamcffX8Td — John Cremeans (@JohnCremeansX) January 25, 2026

Διακοπές ηλεκτροδότησης και ακυρώσεις πτήσεων

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Περίπου 12.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή, ενώ σε σχεδόν 20.000 πτήσεις υπήρξαν καθυστερήσεις, με τα μεγαλύτερα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αυτά στη Φιλαδέλφεια, Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη και Βαλτιμόρη, να πλήττονται σοβαρά.

Η απώλεια ηλεκτροδότησης επηρέασε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, ενώ οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας απέσυραν προσωπικό από τις περιοχές με τις μεγαλύτερες καταστροφές για να προστατεύσουν τη ζωή των εργαζομένων. Στην πόλη Όξφορντ, στον Μισισιπή, οι υπάλληλοι της εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τα σημεία εργασίας λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

