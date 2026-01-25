Του γύρισε… μπούμερανγκ: Ο Τραμπ κατηγόρησε για οπλοφορία το θύμα στη Μινεσότα και οι οργανισμοί υπέρ των όπλων του επιτέθηκαν

Γύρισε… μπούμερανγκ στον Ντόναλντ Τραμπ η πλήρης υποστήριξή του στο δικαίωμα κατοχής όπλου.

Αυτό για το οποίο… καμάρωνε, είναι ότι δήλωνε φανατικός υποστηρικτής του NRA (Εθνική Ένωση Όπλων) και συνεχώς υποστήριζε την Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος που ορίζει ότι «το δικαίωμα του λαού να κατέχει και να φέρει όπλα δεν πρέπει να παραβιάζεται».

Πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης που οι Ρεπουμπλικανοί στηρίζον για δεκαετίες και θεωρούν πως με νόμιμη άδεια όλοι μπορούν -και πρέπει όπως λένε- να έχουν ένα όπλο.

Τώρα αυτό έγινε αιτία να σκοτωθεί ένας πολίτης που είχε κάνει χρήση αυτού του νόμου που υπερασπιζόταν με θέρμη ο Τραμπ, αλλά τώρα χρησιμοποίησε ως δικαιολογία για να στηρίξει την άνευ λόγου δολοφονία ενός ακόμη Αμερικανού πολίτη.

Αυτό ήταν και το λάθος του καθώς δέχτηκε σφοδρή επίθεση από τους πλέον φανατικούς συμμάχους του: τους υπερασπιστές του δικαιώματος οπλοφορίας…

«Δικαίωμα εκ Θεού»

Οι δηλώσεις του Τραμπ, αλλά και συνεργατών του, που απείλησαν ευθέως όσους έχουν ακόμη και νόμιμα όπλα στη κατοχή τους, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, πως θα τους σημαδεύουν, καταδικάστηκαν από πολλές ενώσεις υπέρ της οπλοκατοχής, όπως από την Guns Owners of America («Ιδιοκτήτες Όπλων της Αμερικής») που απέρριψε την ιδέα ότι οι αστυνομικοί έχουν το δικαίωμα να πυροβολούν όσους οπλοφορούν νομίμως.

«Η Δεύτερη Τροπολογία προστατεύει το δικαίωμα των Αμερικανών να φέρουν όπλα ενώ διαδηλώνουν – ένα δικαίωμα που δεν πρέπει να καταστρατηγείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», πρόσθεσε η GOA.

Η National Rifle Association («Εθνική Ένωση Όπλων» NRA) χαρακτήρισε «επικίνδυνες και λανθασμένες» τις δηλώσεις του εισαγγελέα Ισάιλι που προειδοποίησε επίσης τους πολίτες να μην κυκλοφορούν με όπλα.

«Οι υπεύθυνες δημόσιες φωνές θα έπρεπε να περιμένουν την ολοκλήρωση της έρευνας αντί να γενικεύουν και να σπιλώνουν νομοταγείς πολίτες», υπογράμμισε το πανίσχυρο λόμπι.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας από τους ελάχιστους που ασκεί κριτική στον Τραμπ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Το να φέρεις όπλο δεν είναι θανατική καταδίκη. Είναι δικαίωμα εκ Θεού, συνταγματικά κατοχυρωμένο».

Στους Δημοκρατικούς, ορισμένοι επέκριναν δριμύτατα τη στάση της κυβέρνησης. Σε αλλεπάλληλες, πανομοιότυπες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ απάντησε στους διάφορους κυβερνητικούς αξιωματούχους που δικαιολογούσαν τις ενέργειες των πρακτόρων στη Μινεάπολη.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν πιστεύει στη Δεύτερη Τροπολογία. Είναι καλό να το ξέρουμε».

