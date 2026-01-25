search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

25.01.2026 19:31

Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ

25.01.2026 19:31
Η Διαχείριση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Nurdağı του Γκαζιαντέπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Nurdağı του Γκαζιαντέπ στις 19:13, σε εστιακό βάθος 7,82 χιλιομέτρων.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: «Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο»

Τρεις νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά

Φρίκη και οργή στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανακάλυψη ενός ακέφαλου πτώματος γυναίκας σε κάδο σκουπιδιών

1 / 3