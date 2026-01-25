Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Διαχείριση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Nurdağı του Γκαζιαντέπ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Nurdağı του Γκαζιαντέπ στις 19:13, σε εστιακό βάθος 7,82 χιλιομέτρων.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2026-01-25
Saat:19:13:26 TSİ
Enlem:37.14083 N
Boylam:36.92139 E
Derinlik:7.82 km
Detay:https://t.co/BL0pPdIyIq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
