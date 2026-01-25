Ζελένσκι: «Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το αμερικανικό έγγραφο που αναφέρεται στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο και το Κίεβο αναμένει να μάθει πότε και πού θα το υπογράψει, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Για εμάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Το έγγραφο είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν τον χρόνο και τον τόπο όπου θα το υπογράψουμε», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.
«Κατόπιν το έγγραφο θα σταλεί προς επικύρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο ουκρανικό κοινοβούλιο», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι, είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία αποφεύγει να δεσμευτεί σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και δεν δέχεται την εκεχειρία.
