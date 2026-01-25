search
ΚΟΣΜΟΣ

25.01.2026 19:00

Ζελένσκι: «Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο»

25.01.2026 19:00
zelensky

Το αμερικανικό έγγραφο που αναφέρεται στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο και το Κίεβο αναμένει να μάθει πότε και πού θα το υπογράψει, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Για εμάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Το έγγραφο είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν τον χρόνο και τον τόπο όπου θα το υπογράψουμε», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

«Κατόπιν το έγγραφο θα σταλεί προς επικύρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο ουκρανικό κοινοβούλιο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι, είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία αποφεύγει να δεσμευτεί σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και δεν δέχεται την εκεχειρία.

Τρεις νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά

Φρίκη και οργή στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανακάλυψη ενός ακέφαλου πτώματος γυναίκας σε κάδο σκουπιδιών

Πεσκόφ: «Παρακολουθούμε στενά τα σχέδια των ΗΠΑ για το Χρυσό Θόλο και τη Γροιλανδία»

