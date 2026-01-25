search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 19:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2026 18:19

Τρεις νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά

25.01.2026 18:19
gaza new

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πυρά σε δύο διαφορετικά επεισόδια στη λωρίδα της Γάζας, ενώ ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυμάτισε άλλους τέσσερις στην Πόλη της Γάζας, ανακοινώθηκε σήμερα από τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ανατολικά της συνοικίας Τούφα στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ενώ ένας 41χρονος σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στο Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα, έγινε γνωστό από γιατρούς.

Νωρίτερα διασώστες είχαν δηλώσει πως ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη στη στέγη πολυώροφου κτιρίου στην Πόλη της Γάζας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άμαχοι που βρίσκονταν σε γειτονικό δρόμο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για τα επεισόδια αυτά.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν χθες, Σάββατο, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Γουίτκοφ.

«Η συνομιλία ήταν εποικοδομητική και θετική, με τις δύο πλευρές ευθυγραμμισμένες όσον αφορά τα επόμενα βήματα και τη σημασία που έχει το να συνεχιστεί η συνεργασία σε όλα τα κρίσιμα για την περιοχή ζητήματα», έγραψε ο Γουίτκοφ στο X.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη και οργή στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανακάλυψη ενός ακέφαλου πτώματος γυναίκας σε κάδο σκουπιδιών

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 75χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο

Σύρους: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaziadep1
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ

polo-3456
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Έσπασε το ρόδι η Εθνική ομάδα με εκπληκτικό παιχνίδι – «Χάλκινη» πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Βελιγράδι (videos)

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο»

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 75χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο

levadiakos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Λεβαδειακός 2-2: Έφυγε αήττητος με buzzer beater από τη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 19:31
gaziadep1
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ

polo-3456
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Έσπασε το ρόδι η Εθνική ομάδα με εκπληκτικό παιχνίδι – «Χάλκινη» πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Βελιγράδι (videos)

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο»

1 / 3