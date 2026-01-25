search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 17:01
ΚΟΣΜΟΣ

25.01.2026 16:29

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 75χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο

25.01.2026 16:29
ekab new

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας ηλικιωμένος άνδρας, μετά από πτώση στο κενό από διαμέρισμα 3ου ορόφου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο 75χρονος τραυματίας, αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν, όπως αναφέρει το thestival, ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή 4 Διασωστών και ενός Ιατρού ΕΚΑΒ.

