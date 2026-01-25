Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 75χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας ηλικιωμένος άνδρας, μετά από πτώση στο κενό από διαμέρισμα 3ου ορόφου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Ο 75χρονος τραυματίας, αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο συμβάν επιχείρησαν, όπως αναφέρει το thestival, ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή 4 Διασωστών και ενός Ιατρού ΕΚΑΒ.
