ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 13:23
25.01.2026 11:39

Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80

25.01.2026 11:39
Στη σύλληψη ενός 24χρονου και ενός 22χρονου για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησε, τα ξημερώματα της Κυριακής (25/1), η Τροχαία Θεσσαλονίκης στην εσωτερική περιφερειακή οδό στον κόμβο Ευόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν μέσω ραντάρ ταχύτητας να τρέχουν με 179 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, που είναι το επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή.

Η ταχύτητα καταγράφηκε με τη χρήση συσκευής ελέγχου ταχύτητας (radar), επιβεβαιώνοντας την παραβίαση των ορίων ταχύτητας.

Οι δύο νεαροί οδηγοί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

