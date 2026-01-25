Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80

Στη σύλληψη ενός 24χρονου και ενός 22χρονου για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησε, τα ξημερώματα της Κυριακής (25/1), η Τροχαία Θεσσαλονίκης στην εσωτερική περιφερειακή οδό στον κόμβο Ευόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν μέσω ραντάρ ταχύτητας να τρέχουν με 179 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, που είναι το επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή.

Η ταχύτητα καταγράφηκε με τη χρήση συσκευής ελέγχου ταχύτητας (radar), επιβεβαιώνοντας την παραβίαση των ορίων ταχύτητας.

Οι δύο νεαροί οδηγοί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Διαβάστε επίσης:

Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε πάλι ελεύθερο» – Τα πρώτια λόγια του 46χρονου πατροκτόνου στους αστυνομικούς

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια Γυμνασίου που φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία «για πλάκα»

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους η παράδοση του Ε65