ΕΛΛΑΔΑ

25.01.2026 10:12

Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε πάλι ελεύθερο» – Τα πρώτια λόγια του 46χρονου πατροκτόνου στους αστυνομικούς

25.01.2026 10:12
Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φρικτή πατροκτονία που αποκαλύφθηκε σήμερα στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος -που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα- είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχτηκε τηλεφώνημα από γείτονα που είδε τον 46χρονο να χτυπάει με μαχαίρι τον πατέρα του.

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ο δράστης τον είχε δολοφονήσει με μαχαίρι και τον είχε βάλει στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι του, στην οδό Γυθείου 11.

Είχε σφάξει τη μητέρα του

Πριν από 12 χρόνια, στις 29 Μαρτίου του 2014, είχε σκοτώσει την 59χρονη μητέρα του με τον ίδιο τρόπο. Της κατάφερε πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στο σπίτι του.

Το ίδιο βράδυ, ο δράστης εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας και είπε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο.

Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου (τότε) άνδρα έλεγξαν τα λεγόμενα του, πήγαν στην διεύθυνση που βρισκόταν το σπίτι του και βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της 59χρονης. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και ζήτησαν τη συνδρομή των ψυχιατρικών αρχών.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθεί γιατί ο καθ’ ομολογία δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος, τέσσερα χρόνια νωρίτερα μετά τη δολοφονία της γυναίκας που τον έφερε στη ζωή.

