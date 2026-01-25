search
Γλυφάδα: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου – Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του, είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Σοκ προκαλεί υπόθεση δολοφονίας που αποκαλύφθηκε σήμερα Κυριακή στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι του, στην οδό Γυθείου 11.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον γιο του θύματος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, και πριν από 12 χρόνια, στις 29 Μαρτίου του 2014, είχε σκοτώσει την 59χρονη μητέρα του με τον ίδιο τρόπο. Της κατάφερε πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στο σπίτι του.

Το ίδιο βράδυ, ο δράστης εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας και είπε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο.

Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου (τότε) άνδρα έλεγξαν τα λεγόμενα του, πήγαν στην διεύθυνση που βρισκόταν το σπίτι του και βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της 59χρονης. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και ζήτησαν τη συνδρομή των ψυχιατρικών αρχών.

1 / 3